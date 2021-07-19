Эксперт намекнул на повторение кризиса 2008 года — теперь в мире криптовалют

«На прошлой неделе при загадочных обстоятельствах (якобы утонул) погиб Мирча Попеску — один из крупнейших держателей биткоинов, который раньше обещал продать монет на 1 миллион и тем самым обвалить рынок. Кроме того, есть пока не подтвержденная информация о том, что Макафи оставил компромат на власть США в блокчейне эфира. И якобы в самое ближайшее время эта информация будет раскрыта, что произведет эффект взорвавшейся бомбы на рынке. Пока эта ситуация никак не скажется на цифровых активах, но когда смарт-контракт Макафи исполнится, можно ждать чего угодно», — рассказал Хвойницкий «Газете.Ru».
По его словам, сейчас выход из крипты самых известных владельцев и инициаторов создания валют настораживает.
«То же самое было в банковской сфере перед кризисом 2008 года — банкиры по всему миру внезапно кончали с собой, падали из окон, тонули и т. д.», — заявил Хвойницкий.
Ранее сообщалось о том, что один из создателей криптовалюты Ethereum ушел из бизнеса из-за опасений за свою жизнь.