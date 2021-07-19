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16:02 (мск), источник: РБК

Росавиация отказала перевозчикам в заявках на полеты на курорты Египта

Все заявки авиакомпаний на полеты из российских аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили у Росавиации отказ в допуске к полетам. Всего перевозчики подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению.

Источник: AP 2021

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по опредленным направлениям.

Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.

Причина отказа в приказе не указана. РБК направил запрос в Росавиацию. «Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», — сообщил РБК источник в Минтрансе.

На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы 6 авиакомпаний, которые собирались выполнять 32 рейса в неделю.

На полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду отказы в допуске получили 4 авиакомпании, которые запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю. Вдобавок «Уральским авиалиниям» ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с 3 до 6 в неделю.

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Допуск также не получили 6 авиакомпаний, который собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. На полеты из Ростова-на-Дону в Хургаду отказ получили 7 авиакомпаний с общим количество рейсов 19 в неделю.

Всего в отказном списке числятся 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Отказано в допуске также 56 направлениям в Таджикистан, также на полеты в Узбекистан из 12 аэропортов России.

Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.

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