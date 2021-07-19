16:02 (мск), источник: РБК
Росавиация отказала перевозчикам в заявках на полеты на курорты Египта
Все заявки авиакомпаний на полеты из российских аэропортов в
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по опредленным направлениям.
Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.
Причина отказа в приказе не указана. РБК направил запрос в Росавиацию. «Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и
На полеты из
Допуск также не получили 6 авиакомпаний, который собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. На полеты из
Всего в отказном списке числятся 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в
Отказано в допуске также 56 направлениям в Таджикистан, также на полеты в Узбекистан из 12 аэропортов России.
Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.
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