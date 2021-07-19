18:37 (мск), источник: Известия
Голикова рассказала о формировании «санитарного щита» России
Проект «санитарного щита» в России, направленный на предупреждение пандемий, сформирован. Об этом 19 июля заявила
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«Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения
По словам Голиковой, «санитарный щит» позволит за четыре дня разработать
Кроме того, планируется разработать информационный ресурс, на котором граждане смогут получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.
На эти цели, указала
вице-премьер,предполагается дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей.
Ранее, 3 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия с созданием «санитарного щита» станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы, опережая их возникновение.
12 мая
Создать «санитарный щит» России, который защитит страну от эпидемиологических шоков, поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Тогда он подчеркнул, что Россия должна быть готова разрабатывать собственные