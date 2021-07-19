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18:37 (мск), источник: Известия

Голикова рассказала о формировании «санитарного щита» России

Проект «санитарного щита» в России, направленный на предупреждение пандемий, сформирован. Об этом 19 июля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. мы разработали проект “Санитарный щит”. Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемий», — сообщила Голикова.

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По словам Голиковой, «санитарный щит» позволит за четыре дня разработать тест-системы на новые инфекции, а вакцины против них — за четыре месяца.

Вице-премьер сообщила, что в рамках проекта планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах так, чтобы предотвращать завоз инфекций в страну, не затрудняя перемещений людей и не закрывая границ, и уже к 2024 году обеспечить возможности для экспресс-диагностики в более чем 240 пунктах пропуска, а также модернизировать существующие и создать новые лаборатории.

Кроме того, планируется разработать информационный ресурс, на котором граждане смогут получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

На эти цели, указала вице-премьер, предполагается дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей.
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Ранее, 3 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия с созданием «санитарного щита» станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы, опережая их возникновение.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита». Он пояснил, что подобный механизм необходим для того, чтобы обезопасить всех, кто живет в стране.

Создать «санитарный щит» России, который защитит страну от эпидемиологических шоков, поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Тогда он подчеркнул, что Россия должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых инфекций в течение четырех дней. Также глава государства указал на необходимость обеспечения независимости России в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики, лекарств от инфекций с максимальным использованием российского оборудования.

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