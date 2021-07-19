Цена Brent опустилась до минимума с начала лета

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах в понедельник опустилась ниже $70 за баррель. На минимуме, в 17:40 мск, они торговались по $69,32, теряя 5,8% к цене прошлого закрытия. Последний раз Brent стоила дешевле $70 1 июня этого года.
Августовские контракты на нефть WTI на минимуме за день стоили $67,4, опустившись больше чем на 6% к цене закрытия прошлого торгового дня. По данным на 18:00 мск, Brent торговалась по $69,31, WTI — по $67,12.
В выходные страны ОПЕК+ договорились смягчить ограничения на нефтедобычу. Экспортеры сырья согласились начиная с августа ежемесячно повышать добычу на 400 000 баррелей в сутки. Решение, принятое из-за дефицита предложения нефти, которое могло привести к резкому росту ее стоимости, теперь грозит перенасыщением сырьевых рынков, считают аналитики. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, сделка «создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни». Давление на стоимость нефти также оказывает третья волна пандемии, «на фоне которой усилились риски замедления экономического роста, что способно ударить по восстановлению нефтяного спроса», считает он.
В свою очередь, аналитики «Открытие Брокер» указывают, что риски на рынке нефти смещаются на сторону потребления. В случае выполнения соглашения по наращиванию добычи нефти ее прирост до конца 2021 года составит 2 млн баррелей в сутки. При этом Международное энергетическое агентство полагает, что восстановление спроса придется на третий квартал и составит около 3 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты.
Руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке также считает, что увеличения добычи странами ОПЕК+ в краткосрочной перспективе будет недостаточно для стабилизации нефтяного рынка. По его словам, спрос на сырье вернулся на докризисный уровень и продолжает опережать предложение, истощая запасы.