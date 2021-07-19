Еврокомиссия инициировала спор с Россией по линии ВТО

«Эта практика, по-видимому, противоречит правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области», — говорится в заявлении.
Россия расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время «Прямой линии» глава государства Владимир Путин констатировал, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на западные санкции. Ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.
Ранее, в мае, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения. Отраслевые планы импортозамещения планируется утвердить до 2 августа.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что внешние политически мотивированные ограничения заставляют страну предпринимать шаги, которые дают положительные результаты. В пример российский лидер привел импортозамещение.