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21:55 (мск), источник: Известия

Еврокомиссия инициировала спор с Россией по линии ВТО

Евросоюз запросил консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по мерам поддержки, оказываемым правительством России в отношении производителей при организации закупок компаний с госучастием. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии 19 июля.

Источник: Reuters

«Эта практика, по-видимому, противоречит правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области», — говорится в заявлении.

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Россия расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время «Прямой линии» глава государства Владимир Путин констатировал, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на западные санкции. Ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

Ранее, в мае, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения. Отраслевые планы импортозамещения планируется утвердить до 2 августа.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что внешние политически мотивированные ограничения заставляют страну предпринимать шаги, которые дают положительные результаты. В пример российский лидер привел импортозамещение.

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