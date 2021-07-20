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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван срок превращения биткоина в основную валюту

Биткоин заменит обычные деньги к 2050 году, такой срок назвали 54 процента опрошенных экспертов в исследовании Finder.com.

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Биткоин от TradingView
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Они прогнозируют гипербиткоинизацию — тот момент, когда биткоин станет доминирующей формой денег в мире, превратившись в основную валюту. Это событие может произойти и раньше — к 2035 году, считают 29 процентов респондентов. «Некоторые страны станут использовать биткоин в качестве одной из основных валют. Благодаря фиксированному обращению и простоте перевода они смогут перейти к “безбанковской” модели», — считает футуролог Thomson Reuters Джозеф Рачински.

Он полагает, что к 2025 году биткоин будет стоить 150 тысяч долларов. Около 55 процентов экспертов считают, что биткоин станет валютой по выбору в развивающихся странах. Но 44 процента думают, что гипербиткоинизация вообще не произойдет.

«Биткоин (и другие криптовалюты) проиграют цифровым валютам центральных банков, многие из которых будут использоваться к концу десятилетия», — отметил доцент Университета Западной Австралии Ли Смейлс.

Большинство аналитиков считают, что стоимость биткоина вырастет до 66 284 долларов к концу года.

Ранее сообщалось что Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию. При этом доля Китая, который лидирует на этом рынке, упала почти на 30 процентов.

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