11:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Maestro готовится к выходу
«Мир» может потерять партнерство с крупной международной платежной системой.
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По информации «Ъ», Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего компании более 30 лет бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру. В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за рубежом. Аналогичные соглашения есть с UnionPay и JCB, однако они менее широко представлены в мире. НСПК, оператор российской платежной системы, пытается продвигать карты «Мир» за границу самостоятельно, однако пока это удается сделать лишь в Азии.
Как стало известно «Ъ», международная платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro. По словам источников «Ъ», речь идет о закрытии бренда во всем мире. Участники рынка, опрошенные «Ъ», подтвердили, что разговоры об этом ведутся несколько лет, но официальных релизов пока от Mastercard не было. Консультации именно с Белоруссией они объясняют тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России этот показатель составляет около 1%. Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году.
Другой источник пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Еще один собеседник «Ъ» добавляет, что карты Maestro не используются в
В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении с НПСК по карте «Мир», то есть картами «Мир» / Maestro можно расплачиваться за рубежом. По данным НСПК, такие кобейджинговые карты выпускают ВТБ, Газпромбанк,
Банки и эксперты оценивают эмиссию примерно в 3 млн штук, отмечая, что, если бренд Maestro будет закрыт, клиенты смогут перейти на другие кобейджинговые карты.
У НСПК есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay, а также договоренность с American Express, правда, как отмечают участники рынка, ни одной карты с ней еще не выпущено. В НСПК комментировать возможное закрытие бренда Maestro отказались.
Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, карты Maestro «принимаются почти везде, где принимаются карты Mastercard, а JCB и UnionPay распространены гораздо меньше». По мнению господина Вишнякова, резкого отказа от бренда Maestro быть не может, обязателен переходный период: «Все нюансы должны быть урегулированы, особенно для существующей эмиссии карт, это также должно распространяться и на кобейджи».
С учетом пандемии и минимального количества заграничных операций кобейджинговые проекты «Мира» с международными платежными системами имеют для НСПК скорее имиджевую составляющую, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова..
Подавляющая часть эмиссии национальных карт, добавляет эксперт, делается без второй платежной системы: «Наличие или отсутствие кобейджинговых карт уже не окажет
Также участники рынка обращают внимание на то, что платежная система «Мир» активно развивает прием своих карт в различных странах мира, прежде всего странах бывшего СССР. Российскую карту принимают в Турции, ею можно расплатиться во Вьетнаме и на Кипре, готовится к этому платежная инфраструктура в ОАЭ и Южной Корее. Глава НСПК Владимир Комлев ранее неоднократно заявлял, что планируется «обеспечить прием карт “Мир” в инфраструктурах тех стран, куда высок поток российских туристов».
Максим Буйлов, Ксения Дементьева