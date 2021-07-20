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11:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Maestro готовится к выходу

«Мир» может потерять партнерство с крупной международной платежной системой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По информации «Ъ», Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего компании более 30 лет бренда Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты по всему миру. В России он используется в кобейджинговом соглашении по картам «Мир», позволяя расплачиваться ими за рубежом. Аналогичные соглашения есть с UnionPay и JCB, однако они менее широко представлены в мире. НСПК, оператор российской платежной системы, пытается продвигать карты «Мир» за границу самостоятельно, однако пока это удается сделать лишь в Азии.

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Как стало известно «Ъ», международная платежная система Mastercard ведет консультации с национальной платежной системой Белоруссии о закрытии бренда Maestro. По словам источников «Ъ», речь идет о закрытии бренда во всем мире. Участники рынка, опрошенные «Ъ», подтвердили, что разговоры об этом ведутся несколько лет, но официальных релизов пока от Mastercard не было. Консультации именно с Белоруссией они объясняют тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в России этот показатель составляет около 1%. Карты Maestro являются дебетовыми или предоплаченными картами Mastercard, бренд появился в 1990 году.

По словам одного из собеседников «Ъ» на платежном рынке, поддерживать одновременно два бренда для платежной системы достаточно накладно, особенно если учесть, что второй не приносит большой прибыли.

Другой источник пояснил, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому развивать их невыгодно ни банкам, ни платежной системе. Еще один собеседник «Ъ» добавляет, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, а основные усилия ведущих платежных систем направлены на развитие именно этого направления. В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».

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В России Maestro используется в кобейджинговом соглашении с НПСК по карте «Мир», то есть картами «Мир» / Maestro можно расплачиваться за рубежом. По данным НСПК, такие кобейджинговые карты выпускают ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Челябинвестбанк, банк «Приморье».

Банки и эксперты оценивают эмиссию примерно в 3 млн штук, отмечая, что, если бренд Maestro будет закрыт, клиенты смогут перейти на другие кобейджинговые карты.

У НСПК есть совместные карты с платежными системами JCB и UnionPay, а также договоренность с American Express, правда, как отмечают участники рынка, ни одной карты с ней еще не выпущено. В НСПК комментировать возможное закрытие бренда Maestro отказались.

Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, карты Maestro «принимаются почти везде, где принимаются карты Mastercard, а JCB и UnionPay распространены гораздо меньше». По мнению господина Вишнякова, резкого отказа от бренда Maestro быть не может, обязателен переходный период: «Все нюансы должны быть урегулированы, особенно для существующей эмиссии карт, это также должно распространяться и на кобейджи».

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С учетом пандемии и минимального количества заграничных операций кобейджинговые проекты «Мира» с международными платежными системами имеют для НСПК скорее имиджевую составляющую, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова..

Подавляющая часть эмиссии национальных карт, добавляет эксперт, делается без второй платежной системы: «Наличие или отсутствие кобейджинговых карт уже не окажет какого-то влияния на российский рынок платежей».

Также участники рынка обращают внимание на то, что платежная система «Мир» активно развивает прием своих карт в различных странах мира, прежде всего странах бывшего СССР. Российскую карту принимают в Турции, ею можно расплатиться во Вьетнаме и на Кипре, готовится к этому платежная инфраструктура в ОАЭ и Южной Корее. Глава НСПК Владимир Комлев ранее неоднократно заявлял, что планируется «обеспечить прием карт “Мир” в инфраструктурах тех стран, куда высок поток российских туристов».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

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