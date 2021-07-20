Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

Так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране, сказано в письме федеральной сети риелторских компаний «Этажи» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Известия».
«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став, фактически, финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом», — сказал «Известиям» глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.
При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование, сказали авторы инициативы.
В кабмине «Известиям» сообщили, что обращение «поступило в аппарат правительства РФ и было направлено в Минфин на проработку по существу вопроса». В финансовом ведомстве уточнили, что предложение поступило в министерство и находится на рассмотрении.