Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 июляПервая в истории посадка на Луну, международный день шахмат и другие события
Фоторепортажи
1010 невероятных тоннелей со всего мира
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
11:09 (мск), источник: Известия

Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог. Для этого нужно разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности для компаний.

Источник: Известия

Так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране, сказано в письме федеральной сети риелторских компаний «Этажи» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Известия».

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став, фактически, финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом», — сказал «Известиям» глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование, сказали авторы инициативы.

В кабмине «Известиям» сообщили, что обращение «поступило в аппарат правительства РФ и было направлено в Минфин на проработку по существу вопроса». В финансовом ведомстве уточнили, что предложение поступило в министерство и находится на рассмотрении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Возьми — не хочу: лишь 17% заемщиков знают о двух вычетах по ипотеке
Зажать клеща: иммуночип вовремя выявит опасную «лесную» инфекцию
В России количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн
Инвесторов по всему миру предостерегли от акций и биткоина
Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
На пляж в США вынесло редкую 100-килограммовую рыбу
В Египте обнаружили древний затонувший корабль (фото)
О чем может говорить высокая температура после вакцинации
Здоровье
Пристрастие к кофе может грозить костными переломами При очень высоком уровне потребления кофеина из организма активно выводится кальций.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Мать девушки, сбившей детей в Москве, высказалась о ДТП
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Экс-жена Бондарчука станет мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Леди
Кети Топурия кардинально сменила имидж (фото) Певица изменила цвет волос и сделала модную стрижку
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь