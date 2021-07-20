Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
1010 невероятных тоннелей со всего мира
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Инвесторов по всему миру предостерегли от акций и биткоина

Соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс в интервью CNBC предостерег инвесторов по всему миру от вложений в акции и биткоины.

BTC 30865.51 +81.02 ETH 1822.53 -1.12 LTC 114.05 +0.25
Биткоин от TradingView

По словам Тайса, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены, что в скором будущем может обернуться «схлопыванием» «пузыря», в результате которого цены сильно упадут.

«Рынок сильно переоценен с точки зрения будущих доходов [компаний-эмитентов акций]. Мы плодим долги, которых никогда не видели», — сказал Тайс. По его словам, обвал фондового рынка неизбежен, хотя точный срок предсказать почти невозможно.

Нынешние инвесторы, по мнению финансиста, охотятся за доходностью своих вложений на уровне 3−5 процентов и при этом рискуют потерять 40 процентов инвестированных средств в случае обвала.

Тайс получил известность в качестве профессионального инвестора, делающего «медвежьи» ставки — на снижение котировок. Во время мирового финансового кризиса 2008 года он продал фонд Prudent Bear, в котором выступал управляющим. В настоящее время он консультирует ETF (инвестфонд, акции которого торгуются на бирже) AdvisorShares Ranger Equity Bear, так же специализирующийся на игре на понижение.

 Стало известно о новых симптомах у болеющих COVID-19
Россиян предупредили о подорожании хлеба
В России количество заразившихся коронавирусом превысило 6 млн
Случаи COVID-19 среди привитых встречаются все чаще
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
На пляж в США вынесло редкую 100-килограммовую рыбу
В Египте обнаружили древний затонувший корабль (фото)
О чем может говорить высокая температура после вакцинации
Здоровье
Пристрастие к кофе может грозить костными переломами При очень высоком уровне потребления кофеина из организма активно выводится кальций.
Авто
Новая «Волга». Как может выглядеть возрожденная легенда? Новая «Волга». Как может выглядеть возрожденная легенда?
Товары для дома
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Экс-жена Бондарчука станет мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Леди
Кети Топурия кардинально сменила имидж (фото) Певица изменила цвет волос и сделала модную стрижку
Дом
Чем заменить пакет с пакетами
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
6 безвкусных дизайнерских решений
7 крутых советов дачнику
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь