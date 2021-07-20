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07:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай предостерег США от возобновления торговой войны

Возобновление торговой войны между США и Китаем приведет к проигрышным результатам, предостерег официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает The New York Times.

Источник: AP 2021

Таким образом Пекин ответил на недавнее заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, в котором она усомнилась в том, что прошлогодняя торговая сделка между странами была выгодна Вашингтону.

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«Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодным. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию», — заявил Чжао Лицзянь.

На прошлой неделе Джанет Йеллен в интервью New York Times заявила, в частности, что первая фаза торговой сделки, заключенная во время президентства Дональда Трампа в 2020 году, не решила фундаментальных проблем США и Китая, а некоторые пункты договора навредили американским потребителям.

Соглашение предусматривает, что, начиная с января 2020 года, Пекин потратит за два года 200 миллиардов долларов на покупку товаров из США, в том числе 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда — на энергоносители, 37,9 миллиарда — на услуги. В обмен США отложили запланированное повышение пошлин на китайские товары и пообещали отменить 25-процентные сборы на продукцию из Китая после подписания второй фазы сделки. Будучи кандидатом в президенты США, Джо Байден критиковал подписанное соглашение и называл его провалом.

В конце января 2021 года сообщалось, что Китай выполнил менее 60 процентов плана по закупке американских товаров. Во многом выполнению договоренностей помешала пандемия.

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