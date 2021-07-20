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09:31 (мск), источник: Forbes

Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые за четыре недели

Курс биткоина упал ниже $30 000 впервые с 22 июня и потянул за собой другие криптовалюты. В апреле на пике роста биткоин стоил почти $65 000.

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Биткоин от TradingView
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Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые почти за месяц. Основная цифровая валюта потянула за собой другие криптовалюты, передает CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap. Биткоин упал в цене более чем на 6% — до $29 670 (по состоянию на 08:50 мск). Ethereum потеряла 7,8% ($1748), а шуточная криптовалюта Dogecoin — 8,6% ($0,16).

Падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, отмечает CNBC. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30 000 до $40 000 долларов с середины мая и ненадолго пробился ниже отметки в $30 000 долларов 22 июня. Криптовалюта тогда торговалась на уровне $29 700.

Падение произошло через день после того, как Народный банк Китая приказал крупным финансовым институтам страны прекратить проведение операций с криптовалютой.

«Я ожидаю сильного падения к $22 000», — сказал Патрик Хойссер, глава отдела торговли Crypto Finance AG, его слова приводятся на портале CoinDesk. По словам Эдварда Мойи, старшего аналитика рынка Oanda, Уолл-стрит видит «слишком много пены», а текущие колебания вызывают широко распространенные панические продажи всех наиболее эффективных активов, причем биткоин находится прямо на вершине этого списка.

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Мойя сказал, что биткоин может быть уязвим для внезапного краха к уровню $20 000, который «должен привлечь многих институциональных покупателей, которые терпеливо ждали в стороне». «Если распродажа на фондовом рынке усилится, биткоин и Ethereum легко продлят свое падение», — отметил Мойя.

Кэти Стоктон, основательница и управляющий партнер Fairlead Strategies, сказала, что фаза консолидации, которую сейчас переживает биткоин, является «нейтральной». Но, по ее мнению, «прорыв более вероятен, чем срыв». В апреле сеть биткоина была «настолько динамичной, что было нетрудно поддерживать цены выше $50 000», — сказал Чарльз Моррис, основатель ByteTree Asset Management. По словам Морриса, в последние недели уровень сетевой активности рухнул. «Теперь это больше соответствует цене биткоина в $15 000, чем $50 000», — отметил он. Биткоин достиг пика чуть ниже $65 000 в середине апреля.

Сергей Мингазов

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