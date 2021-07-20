09:31 (мск), источник: Forbes
Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые за четыре недели
Курс биткоина упал ниже $30 000 впервые с 22 июня и потянул за собой другие криптовалюты. В апреле на пике роста биткоин стоил почти $65 000.
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Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые почти за месяц. Основная цифровая валюта потянула за собой другие криптовалюты, передает CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap. Биткоин упал в цене более чем на 6% — до $29 670 (по состоянию на 08:50 мск). Ethereum потеряла 7,8% ($1748), а шуточная криптовалюта Dogecoin — 8,6% ($0,16).
Падение биткоина произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, отмечает CNBC. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября 2020 года. Биткоин был заблокирован в широком ценовом диапазоне от $30 000 до $40 000 долларов с середины мая и ненадолго пробился ниже отметки в $30 000 долларов 22 июня. Криптовалюта тогда торговалась на уровне $29 700.
«Я ожидаю сильного падения к $22 000», — сказал Патрик Хойссер, глава отдела торговли Crypto Finance AG, его слова приводятся на портале CoinDesk. По словам Эдварда Мойи, старшего аналитика рынка Oanda,
Мойя сказал, что биткоин может быть уязвим для внезапного краха к уровню $20 000, который «должен привлечь многих институциональных покупателей, которые терпеливо ждали в стороне». «Если распродажа на фондовом рынке усилится, биткоин и Ethereum легко продлят свое падение», — отметил Мойя.
Кэти Стоктон, основательница и управляющий партнер Fairlead Strategies, сказала, что фаза консолидации, которую сейчас переживает биткоин, является «нейтральной». Но, по ее мнению, «прорыв более вероятен, чем срыв». В апреле сеть биткоина была «настолько динамичной, что было нетрудно поддерживать цены выше $50 000», — сказал Чарльз Моррис, основатель ByteTree Asset Management. По словам Морриса, в последние недели уровень сетевой активности рухнул. «Теперь это больше соответствует цене биткоина в $15 000, чем $50 000», — отметил он. Биткоин достиг пика чуть ниже $65 000 в середине апреля.
Сергей Мингазов