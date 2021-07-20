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09:52 (мск), источник: Life.ru

Карты «Мир» стали доступны в Apple Pay

Платёжная система может быть использована на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari. Также функция доступна в Apple Watch.

Источник: cottonbro / Pexels

Национальная платёжная система «Мир» с сегодняшнего дня, 20 июля, предоставит банкам возможность добавлять её карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы платёжной системы.

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Отмечается, что сервис пока доступен клиентам восьми кредитных организаций: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, «Тинькофф банка», «Почта банка», Примсоцбанка и банка «Центр-инвест». По словам генерального директора платёжной системы Владимира Комлева, подключение к Apple Pay позволит обеспечить владельцам карт «Мир» ещё один быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты.

«Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты “Миром”: скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнёров платёжной системы “Мир” и другие актуальные предложения», — цитирует его ТАСС.

Теперь владельцы «яблочной» техники могут удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, Apple Watch, а также с помощью Mac или iPad в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.

Как уже ранее писал Лайф, до этого карты «Мир» можно было использовать для электронной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.

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