Кто мог купить биткоин на $1 млрд за выходные и как это повлияет на рынок

В прошедшие выходные, 17—18 июля, крупный держатель (или несколько держателей) криптовалюты купил 29,8 тыс. биткоинов на сумму $923,8 млн. На это указывают данные BitInfoCharts.
По информации сервиса, эти цифровые монеты были распределены по 18 адресам, на каждом из которых уже хранилось по 8 тыс. биткоинов, приобретенных еще в декабре 2018 года.
Тогда стоимость главной криптовалюты составляла $3,9 тыс. за монету. В 2018 году на покупку этих 144 тыс. биткоинов было потрачено $561,6 млн. По курсу на 19 июля стоимость этих цифровых монет составляет $4,4 млрд (695% прибыли).
«Киты» зачастую аккумулируют биткоин на падении цены, поэтому крупные покупки в период коррекции — обычная ситуация, считает директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. По ее словам, скорее всего, эти средства принадлежат физическим лицам, а не биржам.
«Китами» называют крупных держателей цифровых активов.
Такого же мнения придерживается и CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. Он считает, что за покупкой биткоинов почти на $1 млрд стоит частный инвестор, который разделяет криптовалюту на разные адреса для безопасности активов.
Существуют инвесторы разной категории, для одних рабочий капитал — это $1 тыс., для других — это $1 млрд. И тот, у кого это миллиард, решил покупать именно сейчас. Конечно, на такие крупные покупки обращают внимание и даже стараются их копировать.
Андрей Подолян CEO криптобиржи Cryptorg
Владельцы такого капитала не настроены на сиюминутные спекуляции, они готовы месяцами или даже годами держать свои позиции, добавил Подолян.
Подобные крупные покупки — хороший знак для разворота рынка, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. По его мнению, риск того, что этот держатель криптовалюты может обрушить рынок при фиксации прибыли минимален. Кравченко объяснил это двумя факторами: во-первых, вероятная цель «кита» — продать по цене не менее $50 тыс., а во-вторых, профессионалы всегда выходят из актива постепенно.
Вряд ли возможная продажа криптовалюты крупным «китом» может привести к снижению котировок, уверена директор по развитию криптобиржи EXMO. Она обосновала это тем, что с большой вероятностью «кит» будет продавать биткоин через внебиржевой рынок, что не окажет влияние на ситуацию на общем рынке.