00:43 (мск), источник: Forbes
Биткоин упал ниже $30 000: что будет дальше с криптовалютой
Биткоин снова упал ниже психологического барьера в $30 000. Что это значит и что будет с криптовалютой дальше?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Курс биткоина вновь опустился ниже психологического барьера в $30 000. За сутки он подешевел на 7% и сейчас стоит $29 580 на криптобирже Binance. Вместе с биткоином рухнули все альтернативные криптовалюты — эфириум упал на 7%, до $1755, а Dogecoin — на 8,6%, до $0,16. Капитализация всего криптовалютного рынка упала на $98 млрд.
В апреле биткоин достиг $63 575, а затем резко упал до уровня $35 000−37 000 и с тех пор постепенно снижается. На падение в первую очередь повлияло закручивание гаек в Китае — одной из крупнейших стран по майнингу биткоина. В мае власти Китая запретили платежным сервисам и банкам проводить операции с криптовалютами. А в июне четыре китайские провинции — Юньнань, Цинхай, Синцзян и Сычуань — запретили майнерам работать.
Сейчас биткоин еще и подтолкнул вниз традиционный финансовый рынок, который падал в понедельник, 19 июля. Скорее всего, инвесторы, которые купили биткоин на пике, испугались всеобщего падения и продали криптовалюту в убыток, говорит руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
Феномен психологических барьеров давно изучен на финансовом рынке. Его основная идея в том, что люди любят круглые цифры. Работает это, как цены на рекламных баннерах. Если стоимость актива — не важно, акции или криптовалюты — снизилась до, например, $98−99, высока вероятность того, что цена будет падать еще ниже, до $96−97. И наоборот, если стоимость актива выросла до $101−102, стоит ожидать дальнейшего роста цены.
Многие профессиональные инвесторы специально настраивают программы, чтобы автоматически покупать или продавать активы, когда их стоимость преодолевает психологические барьеры. Поэтому, когда биткоин падает ниже $30 000, инвесторы паникуют и продают, говорит директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян.
Однако сработает и обратное правило. Если вдруг биткоин на
Поэтому психологические барьеры здесь могут оказывать еще более сильный эффект, чем на традиционном рынке, говорит Погосьян.
Коллапс биткоина в 2017 году тоже был связан с регуляторными ограничениями в КНР. Тогда Народный банк Китая запретил проводить первичные размещения токенов (ICO) под угрозой отзыва лицензии.
Но биткоин может избавиться от зависимости от властей Китая — майнеры по всей стране начали паковать контейнеры с оборудованием для переезда. Они мигрируют в основном в Казахстан и США. Например, логистическая компания из Гуанчжоу перевезла три тонны оборудования для добычи биткоинов в Мэриленд. Компания BIT Mining перевезла 320 майнинговых машин в Казахстан и планирует отправить еще 1600.
И это тоже сказывалось на стоимости биткоина: из исследования Glassnode видно, что в июне майнеры перестали хранить добытые биткоины и продавали по 4000—5000 биткоинов каждый день.
Пробитие вниз уровня $30 000 технически может спровоцировать дальнейшее падение биткоина до $25 000, говорит руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Однако пока рынок не пустился в волатильное ралли и выжидает более сильных поводов для движения вниз или вверх. Если биткоин опустится ниже $28 750, инвесторы начнут еще активнее его продавать, говорит Хомский. Но, по его словам, шансы на восстановление все равно останутся. Если биткоин упадет до $20 000-$25 000, институциональные инвесторы могут заинтересоваться им и закрыть глаза на его неопределенный статус.
Сторонники биткоина не раз утверждали, что он хороший защитный актив. Однако сейчас позиционирование первой криптовалюты как защитного актива оказывается несостоятельным, говорит Хомский. Годовая доходность биткоина составляет 3%, в то время как доходность S&P 500 — 13%, пишет Business Insider.
Артур Арутюнов