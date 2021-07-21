Просрочка по кредитам вернулась на уровень до пандемии

Как следует из статистики «Эквифакса» (доступна с мая 2019 года), до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.
Тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкое, фиксирует и Банк России, который публикует более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки сократилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев.
С чем связано снижение плохих долгов
Сокращение доли плохих кредитов объясняется наращиванием выдачи новых.
«Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн руб., в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд руб.
ЦБ ранее отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте—мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн руб., почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
Снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами, говорит генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил глава кредитного бюро.
В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что отношение суммы просроченного долга к остатку ссудной задолженности за последний год изменилось незначительно. «Банки стараются кредитовать тех граждан, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточном уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Распределение разных типов кредитов в просрочке не меняется. Как следует из данных «Эквифакса», основную часть объема просроченной задолженности составляют долги по потребительским кредитам (535 млрд руб., 64%) и кредитным картам (153 млрд руб., 18,2%). Ипотечные и автокредиты с просрочкой выше 90 дней в портфеле банков составляют лишь 90 млрд и 55 млрд руб. (10,7 и 6,5% соответственно), еще 4,8 млрд руб. приходится на овердрафт (0,6%).
Что будет с просрочкой дальше
На ускорение кредитования влияют сворачивание мягкой денежно-кредитной политики Банка России, который с марта на фоне разгона инфляции последовательно повышал ставку — с 4,25 до 5,5%, а также завершение мер стимулирования спроса, указывают эксперты. С июля ставки по новым ипотечным кредитам будут существенно выше из-за изменения условий льготной ипотечной программы и повышения ставки Центробанком, говорит Беликов: «Этим объясняется желание потребителей успеть запрыгнуть в последний вагон и взять ипотеку по текущим относительно невысоким ставкам».
Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки с июля выросла с 6,5 до 7%, а предельный размер займа снизился до 3 млн руб. — с 12 млн руб. в столицах и 6 млн руб. в остальных регионах. Купить жилье в кредит по льготной программе в Москве и Санкт-Петербурге стало практически невозможно, и спрос на льготную ипотеку сократился в два с лишним раза по сравнению с концом июня, писал РБК.
В потребительском кредитовании несколько другая ситуация: с одной стороны, Центральный банк предпринимает усилия по охлаждению рынка, а с другой — на фоне сокращения доходов населения банки постепенно повышают долю отказов, отмечает аналитик «Эксперт РА».
«В этом году потребкредиты растут, хотя и проигрывают ипотеке, и все равно двигают рынок, учитывая, что потребность населения в кредитных средствах по итогам кризиса возросла», — добавляет он. На среднесрочном горизонте уровень просрочки однозначно вырастет, считает Юрий Беликов.
«Рост ключевой ставки вовсе не означает, что появляется больше платежеспособных заемщиков, которые могут обслуживать дорогие кредиты. В банках это прекрасно понимают», — замечает Ольга Ульянова.
Ухудшение розничных портфелей, безусловно, будет, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка растет, продолжает эксперт. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее, а долговая нагрузка по итогам 2020 года выросла с 10,9% до рекордных 11,7%.
«Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», — заключает Ольга Ульянова.
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