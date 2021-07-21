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10:50 (мск), источник: РБК

Крупнейший экспортер леса в Китай назвал причину криминализации отрасли

Главная причина криминализации лесного бизнеса в России — китайские лесопилки, которые рассчитываются наличными, считает глава RFP Group Константин Лашкевич. По его словам, после запрета экспорта леса их количество только вырастет.

Источник: РИА "Новости"

Главная причина криминализации лесного бизнеса в России — множество китайских первичных мощностей по обработке древесины (лесопилки). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

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По его словам, это «экономический плацдарм для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов». Есть большое количество примеров, когда русские ребята с лесосеками на 30−50 тыс. куб. м в год находят китайских «друзей», те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры и начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет, утверждает глава RFP Group.

С 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса для стимулирования переработки внутри страны. Но, по мнению Лашкевича, это не решит проблему с китайскими лесопилками, а только ее усугубит. Недалеко от погранперехода Гродеково — Суйфэньхэ на китайской стороне сейчас работает огромное количество маленьких лесопилок с ручной распиловкой. «Ожидая полный запрет экспорта из России, китайцы активизировались по переносу мощностей (лесопилок) в Россию. Это ленточные пилы либо многопилы, но у них отсутствуют утилизаторы отходов. Используется много ручного труда и иностранная рабочая сила», — говорит топ-менеджер.

Он уверен, что даже тотальная цифровизация и космический мониторинг «не смогут отловить мужика с трактором и пилой, который будет тащить лес туда, где платят наличкой».

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