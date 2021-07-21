Крупнейший экспортер леса в Китай назвал причину криминализации отрасли

Главная причина криминализации лесного бизнеса в России — множество китайских первичных мощностей по обработке древесины (лесопилки). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.
По его словам, это «экономический плацдарм для нелегальной заготовки древесины или ухода от налогов». Есть большое количество примеров, когда русские ребята с лесосеками на 30−50 тыс. куб. м в год находят китайских «друзей», те привозят пилорамы, котельные, сушильные камеры и начинают работать, а потом, расширяя бизнес, покупают лес за наличные у любого, кто его привезет, утверждает глава RFP Group.
С 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса для стимулирования переработки внутри страны. Но, по мнению Лашкевича, это не решит проблему с китайскими лесопилками, а только ее усугубит. Недалеко от погранперехода Гродеково — Суйфэньхэ на китайской стороне сейчас работает огромное количество маленьких лесопилок с ручной распиловкой. «Ожидая полный запрет экспорта из России, китайцы активизировались по переносу мощностей (лесопилок) в Россию. Это ленточные пилы либо многопилы, но у них отсутствуют утилизаторы отходов. Используется много ручного труда и иностранная рабочая сила», — говорит топ-менеджер.
Он уверен, что даже тотальная цифровизация и космический мониторинг «не смогут отловить мужика с трактором и пилой, который будет тащить лес туда, где платят наличкой».