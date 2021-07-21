Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
1010 невероятных тоннелей со всего мира
14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Полет Джеффа Безоса в космос рассердил сотрудников Amazon

По окончанию суборбитального полета на корабле New Shepard основатель Amazon Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов своей компании, потому что они «оплатили» его путешествие в космос. Как сообщает Business Insider, многие работники интернет-ритейлера восприняли благодарность богатейшего человека мира в штыки.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Я слышал, что он [Безос] полетел в космос, но, если честно, мне плевать. Я и мои коллеги шутили, что ему надо отправиться на Юпитер и больше не возвращаться», — заявил один из сотрудников склада Amazon в Статен-Айленде.

«Мне кажется, он сказал это лишь потому, что его мучает совесть, он знает, что неправ, потому что зарабатывает деньги, обращаясь с сотрудниками как с рабами», — считает другой сотрудник Стейтен-Айленда, имея в виду изнурительные смены и потенциально опасные условия, с которыми сталкиваются некоторые рабочие Amazon.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

«Я считаю, что было эгоистично с его стороны отправляться в космос, когда вокруг так много бездомных и голодных людей. Он мог бы избавиться от этих проблем во всем мире, но решил так не делать, потому что он любит только себя», — заявила экс-сотрудница компании Вики Шэннон Аллен, которая получила травму на рабочем месте и до сих пор пытается получить компенсацию от Amazon.

20 июля Джефф Безос поднялся на своем корабле New Shepard на высоту 107 км и провел в космосе 10 минут вместе с другими членами экипажа.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что уровень травматизма на складах Amazon оказался на 80% выше, чем у конкурентов. При этом компанию Безоса на протяжении нескольких последних лет обвиняют в эксплуатации труда кладовщиков, которых заставляют работать сверхурочно, не предоставляя им достаточно времени на отдых.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВОЗ назвал возможную причину «перезапуска» пандемии
«Между «Спутником» и Pfizer выбрал бы первую»: что российские звезды думают о прививках
Главы Евросовета и ВОЗ могли быть целями вируса Pegasus
Вильфанд: Европейская часть России «посинеет» от холода
Замначальника ставропольского УГИБДД задержали в Москве
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией матери
В России отменили обязательный штамп о браке в паспорте
В тающих тибетских ледниках обнаружены неизвестные вирусы
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
В военном конфликте России и США НАТО не спасет
Hi-Tech
Раскрыта тайна «похищения» людей инопланетянами Никакой мистики
Горячие темы на Авто
Они над нами издеваются. 120
Впечатления от поездки в столичный регион... 109
Что-то тишина сегодня в курилке. Не уж то жара всех одолела? 103
Про необычных автоподставщиков (или как их лучше назвать) на трассах 83
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Gnezdo.ru
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь