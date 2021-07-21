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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды и Рослесхоз высказались категорически против приватизации лесов

Минприроды и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) раскритиковали предложение главы лесопромышленного холдинга RFP Group Константина Лашкевича о приватизации 2−3% лесов в России. Минприроды заявило, что об этом и «речи не может быть». Рослесхоз выступил «категорически против» этой идеи.

Источник: РИА "Новости"

Глава RFP Group считает, что приватизация части лесной территории в стране позволит заняться «интенсивным выращиванием леса». В интервью РБК он заявил, на Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. В связи с этим он предложил выделить лесные земли, на которых можно добиться кратного прироста деловой древесины.

В Минприроды напомнили, что, согласно ст. 8 Лесного кодекса РФ, лесные участки в составе земель лесного фонда «находятся в федеральной собственности».

В Конституции также говорится, что земля «и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

«Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», — заявил ТАСС представитель министерства.

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В пресс-службе Рослесхоза назвали идею приватизации лесов нецелесообразной. Как считают в ведомстве, эта идея не поможет нарастить выращивание леса. Кроме того, это «может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда», отметили в Рослесхозе.

«Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния», — говорится в комментарии ведомства (цитата по «РИА Новости»).

«Рослесхоз категорически против передачи гослесфонда в частную собственность», — написал он в своем Intagram глава Рослесхоза Иван Советников (комментарий выложен в сторис).

Правительство планирует к сентябрю проработать варианты создания госкорпорации по экспорту круглого леса, идею которой поддерживает вице-премьер Юрий Трутнев. Дальневосточные производители, которые терпят убытки, крайне заинтересованы в подобной госкомпании, если та позволит им сохранить хотя бы частичный доступ к экспорту необработанного леса после его запрета с 2022 года.

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