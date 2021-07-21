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19:14 (мск), источник: РБК

В ЕС предложили запретить анонимные криптокошельки. Почему это важно

20 июля Еврокомиссия представила проект закона, который запретит компаниям использовать криптовалютные адреса без идентификации личности. Какое влияние новые правила окажут на индустрию цифровых валют.

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Источник: Cedrik Wesche / Unsplash

20 июля Еврокомиссия предложила проект поправок в законодательство ЕС, согласно которым использование анонимных криптовалютных кошельков будет запрещено, а компании, обрабатывающие криптовалютные переводы, должны будут отслеживать персональные данные отправителей и получателей цифровых монет, включая имя, адрес проживания, дату рождения и номер счета.

Новые правила были разработаны в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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Малореальная задача

В первую очередь нововведения коснутся юридических лиц: криптобирж, обменников, управляющих компаний и кастодиальных провайдеров, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, если владелец криптовалюты будет вступать в отношения с этими организациями, то и ему придется раскрывать данные о владении цифровыми монетами на своем кошельке.

«Деанонимизация частных переводов криптовалюты между пользователями выглядит малореальной задачей, только если они не оставляют т.н. “хлебные крошки”, по которым кошелек можно идентифицировать и привязать к человеку», — пояснил Першиков.

Нужно учитывать тот факт, что подавляющее большинство пользователей использует «горячие» кошельки, и высока вероятность того, что эти проекты, работающие на территории ЕС, будут запрашивать у пользователя больше информации на этапе KYC, дабы идентифицировать факт конечного владения активами на кошельке, добавил ведущий аналитик 8848 Invest.

«Горячими» называют кошельки, которые имеют постоянное подключение к интернету. Такие кошельки используют в случае, если есть необходимость часто совершать транзакции. «Холодные кошельки» хранят криптовалюту без подключения к интернету, поэтому риск их взлома практически отсутствует.

Биткоин от TradingView

Физически невозможно запретить использование «холодных» кошельков и «Open Source» приложений для управления ими, отметил старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев.

Если оба участника сделки будут использовать анонимное ПО, вычислить, являются ли они гражданами ЕС, не представляется возможным.

Влияние на индустрию

Если закон о запрете анонимных криптокошельков будет принят в Евросоюзе, то криптокомпании будут вынуждены отказаться от листинга анонимных монет, уверен финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, объемы торгов такими монетами и так невысоки, поэтому закон повлияет только на «серые» и «черные» компании, которых в ЕС не так уж и много.

К полностью анонимным монетам можно отнести Monero, Zcash, Dash и другие токены, которые построены таким образом, чтобы транзакции с их использованием невозможно было отследить и привязать к конкретному пользователю.

«Запрет на использованием анонимных монет был лишь вопросом времени, и, отчасти, криптосообщество это понимало и было к этому готово», — добавил Кархалев.

Пострадать может сегмент внебиржевой торговли, в частном случае — p2p-площадки и обменные пункты, которые отличаются своей простотой и скоростью при относительной анонимности операций, спрогнозировал Зуборев. По его словам, с введением новых правил потребуется усовершенствование технической части и юридических регламентов, это в конечном счете приведет к удорожанию услуг на внебиржевом рынке.

Алексей Корнеев

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