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09:36 (мск), источник: Известия

Дальше не занимать: размер потребительского займа обновил рекорд

Средняя сумма кредита в России достигла 303 тыс. рублей.

Источник: Reuters

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали данные более 4 тыс. организаций-кредиторов и опубликовали такую статистику: снова пробита отметка в 300 тыс. рублей. В материале «Известий» — анализ текущей ситуации совместно с экспертами.

Что показывают данные НБКИ

Обновлен рекорд по среднему кредитному чеку — 303,3 тыс. рублей. Это на 7,2% больше, чем в мае (тогда в среднем выдавали 283 тыс. рублей), и на 41,8% больше, чем год назад, когда сумма среднего кредита составляла 214 тыс. рублей.

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Начиная с декабря 2020 года показатель рос ежемесячно, просев лишь в мае, но теперь превысил апрельскую отметку в 302 тыс. рублей. Тогда аналитики НБКИ объяснили временное снижение эффектом локдауна в 2020 году.

При выдаче займа кредитная организация чаще всего прибегает к скоринговой системе. Каждому потенциальному заемщику присваивается персональный кредитный рейтинг (ПКР). Как показывает практика, рост среднего чека по выданным кредитам сопровождается более либеральным подходом к выдаче. Так, за год средний ПКР упал на 2 пункта. При этом ПКР заемщиков небольших сумм, до 30 тыс. рублей, упал на 21 пункт (с 598 до 577), от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — на 11 пунктов (с 616 до 605). Однако требования к желающим взять более дорогие кредиты ужесточились: банки и МФО выдают займы свыше 0,5 млн рублей людям со средним ПКР 696 пунктов. Показатель вырос за год на 5 пунктов.

303,3 тыс. рублей — среднероссийский показатель, который по регионам сильно отличается.

Так, ожидаемо самый крупный средний кредит выдают в Москве — 580,2 тыс. рублей. В топ-3 вошли также Ямало-Ненецкий АО (533,3 тыс. рублей) и Московская область (465,5 тыс. рублей).

Всего за месяц сумма среднего займа выросла на 14,4% — в Самарской области, на 13,9% — в Ленинградской области, на 11,6% — в Санкт-Петербурге. Рост наблюдался практически во всех регионах.

Эксперты, опрошенные «Известиями», по-разному оценивают данные, опубликованные НБКИ.

Чем это грозит населению

Ситуация серьезная, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Непонятно, кто и как будет отдавать эти займы. В конце прошлого года резко выросла доля заемщиков с четырьмя и более кредитами. По данным Объединенного кредитного бюро на ноябрь 2020 года, это полмиллиона человек — 14-процентный прирост за год, то есть в среднем каждый банковский клиент имеет 1,8 активного кредита. Не думаю, что статистика сильно выправилась за полгода. При этом растет стабильно потребление, — говорит она.

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Причина, по мнению эксперта, в перекредитованности населения.

— Нередкая для России практика — закрыть один кредит, взяв новый, и так по принципу снежного кома, — отмечает Екатерина Косарева. — Микрофинансовые организации по-прежнему лидируют в выдаче небольших кредитов под большие проценты. Центробанк попытался урегулировать систему, запретив гигантские проценты. Но МФО пошли по сценарию упрощения андеррайтинга, чтобы охватить как можно больше людей. Отсюда и резкое падение среднего персонального кредитного рейтинга в выдаче денег «до зарплаты».

Другие участники рынка переложат риски по невозврату на более ответственных заемщиков, прогнозирует Екатерина Косарева. Например, за счет роста процентных ставок по кредиту под шумок, вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка, а также более интенсивного навязывания услуги по страхованию и других кросс-продуктов, без оформления которых в кредите могут отказать.

Эксперт напоминает, что, только по официальной статистике за I квартал 2021 года, реальные доходы россиян упали на 3,6% по отношению к I кварталу 2020 года и на целых 26,7%, если сравнивать с IV кварталом 2020 года.

— При средней зарплате в регионах в 20−30 тыс. отдавать 300 тыс. рублей с учетом процентов приходится очень долго. Велика доля просрочек, востребована услуга реструктуризации долга. Из-за высокого среднего кредита ситуация рискует усугубиться в ближайшие полгода, — резюмирует Екатерина Косарева.

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Поможет ли это восстановлению экономики

Рост среднего размера потребкредита объясняется естественными причинами: постепенным восстановлением экономики, активизацией спроса, отложенного в период пандемийных ограничений, полагает Алла Дворецкая, заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС.

— Стремление к росту потребления компенсируется активными заимствованиями в банках. Граждане стремятся «опередить» инфляцию, потребляя сегодня и сейчас за счет займов, — поясняет она.

Алла Дворецкая прогнозирует не только 20-процентный рост средней суммы по итогам года, но и рост общего объема кредитов.

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— Это, безусловно, может нести определенные риски и для населения, и для банков. Поэтому Банк России ужесточает регулятивы по потребительскому кредитованию, особенно необеспеченному, а банки усиливают кредитный скоринг, — считает собеседница «Известий».

Аллу Дворецкую поддерживает и руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников: из-за больших инфляционных ожиданий растет размер потребкредита.

— На ипотечном рынке сейчас бум, к примеру. Люди покупают жилье. Но, кроме квартиры, нужна и бытовая техника, и стройматериалы, если квартира куплена без отделки. Когда их покупать? Инфляционные ожидания большие, следовательно, люди спешат взять кредит и купить бытовую технику прямо сейчас, — поясняет эксперт.

Вторая причина, по мнению Андрея Верникова, лежит в ужесточении денежной политики Центробанка.

— Люди понимают что в IV квартале текущего года условия по кредитам будут менее выгодными. Это стимулирует людей брать займы немедленно. Сейчас наблюдается отложенный спрос, потому что в первом полугодии 2020 года население было в шоковом состоянии и отложило многие покупки. По прогнозам, рост экономики будет и в следующем году. Люди чувствуют себя уверенно.

Что касается рисков, эксперт настроен оптимистично.

— Думаю что кредитный бум сойдет на нет. Регулятор внимательно отслеживает ситуацию и не допустит образования пузырей. После того как отложенные покупки 2020 года будут совершены, кредитная активность населения снизится, — резюмирует Андрей Верников.

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