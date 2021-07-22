Маск допустил возобновление приема биткоинов за электромобили Tesla

Производитель электромобилей Tesla может возобновить прием биткоинов в качестве платежей за электромобили, как только ее добыча станет более экологичной. Об этом заявил основатель и главный исполнительный директор компании Илон Маск на B Word conference, организованной Crypto Council for Innovation.
Маск прокомментировал майское решение компании прекратить принимать биткоины при покупке электромобилей: «Я хотел немного больше должной осмотрительности, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемых источников энергии [при майнинге], скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа. И если это так, то Tesla возобновит прием биткоинов» (здесь и далее цитаты по Reuters).
«Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов», — сказал Маск. «Миссия Tesla — ускорение появления устойчивой энергетики. Мы не можем быть такой компанией, не проявляя должной осмотрительности в отношении энергопотребления биткоина», — добавил он.
Маск рассказал, что владеет некоторым количеством биткоинов, а также альтернативных криптовалют Dogecoin и Ethereum. При этом предприниматель отметил, что обе основанные им компании, Tesla и SpaceX, владеют только биткоинами, передает CNBC.
Конференция B Word была организована для того, чтобы «демистифицировать», «дестигматизировать» и «исправить основной нарратив» вокруг биткоина и способствовать институциональному принятию и использованию крипотовалюты.
После высказываний Маска на мероприятии биткоин вырос на 8% — до $32 160, Ethereum на 11,6% — до $1 993. Акции Tesla снизились в цене на 0,8% — до $655 в ходе расширенных торгов, передает Reuters.