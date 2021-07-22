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10:56 (мск), источник: Daily Storm

Россия перестанет продавать оружие за доллары

Контракты будут заключать в рублях или национальных валютах стран-покупателей.

Источник: AP 2021

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, близится к нулю. Оружие уже продается за национальную валюту стран, приобретающих соответсвующий товар.

«Большинство контрактов “Рособоронэкспорта” в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров, — сказал Михеев. — Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли».

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