10:56 (мск), источник: Daily Storm
Россия перестанет продавать оружие за доллары
Контракты будут заключать в рублях или национальных валютах
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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, близится к нулю. Оружие уже продается за национальную валюту стран, приобретающих соответсвующий товар.
«Большинство контрактов “Рособоронэкспорта” в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах