Рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака»

The Economist представил обновленный «индекс бигмака», в котором сравнивается цена гамбургера в разных странах и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США. Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.
В июльском исследовании говорится, что в России бигмак стоит 169 руб., тогда как в США — $5,65. Чтобы уравнять стоимость, курс доллара должен составлять 29,91 руб. «Разница между этим и фактическим обменным курсом в 74,53 руб. предполагает, что российский рубль недооценен на 59,9%», — говорится в исследовании.
Сильнее занижен только ливанский фунт — на 70,2%.
Предыдущая версия «индекса бигмака» вышла в январе. Тогда, по оценке The Economist, рубль был дешевле по отношению к доллару и был занижен на 68%, в июле 2020 года — на 66,5%.
В основном в июле 2021 года экономисты сочли остальные мировые валюты заниженными по отношению к доллару. Завышены, по их оценкам, только венесуэльский боливар (+47,7%), швейцарский франк (+24,7%), норвежская крона (+11,5%) и шведская крона (+9,6%).
8 июля курс доллара вырос на 0,42%, впервые с начала мая перешагнув отметку в 75 руб. Давление на российскую валюту оказывали покупки Минфином большего количества иностранной валюты, а также снижение цен на нефть.