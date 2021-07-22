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11:44 (мск), источник: РБК

Рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака»

Чтобы уравнять стоимость бигмаков в России и США, курс доллара должен составлять 29,91 руб. Сейчас рубль занижен по отношению к доллару на 59,9%, по версии The Economist, полгода назад показатель составлял 68%.

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Источник: Reuters

The Economist представил обновленный «индекс бигмака», в котором сравнивается цена гамбургера в разных странах и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США. Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

В июльском исследовании говорится, что в России бигмак стоит 169 руб., тогда как в США — $5,65. Чтобы уравнять стоимость, курс доллара должен составлять 29,91 руб. «Разница между этим и фактическим обменным курсом в 74,53 руб. предполагает, что российский рубль недооценен на 59,9%», — говорится в исследовании.

Доллар от TradingView
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Сильнее занижен только ливанский фунт — на 70,2%.

Предыдущая версия «индекса бигмака» вышла в январе. Тогда, по оценке The Economist, рубль был дешевле по отношению к доллару и был занижен на 68%, в июле 2020 года — на 66,5%.

В основном в июле 2021 года экономисты сочли остальные мировые валюты заниженными по отношению к доллару. Завышены, по их оценкам, только венесуэльский боливар (+47,7%), швейцарский франк (+24,7%), норвежская крона (+11,5%) и шведская крона (+9,6%).

8 июля курс доллара вырос на 0,42%, впервые с начала мая перешагнув отметку в 75 руб. Давление на российскую валюту оказывали покупки Минфином большего количества иностранной валюты, а также снижение цен на нефть.

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Мария Лисицына

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