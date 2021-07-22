Илон Маск признался, что Tesla принесла ему много страданий

По словам Маска, он «вливает свою жизненную энергию» в Tesla с самого основания бренда в 2003 году. За это время компания столкнулась с рядом проблем, включая перебои с поставками из-за пандемии, спонтанными самовозгораниями автомобилей, жалобами покупателей на внезапное отсоединение крыши машины во время движения и т. д.
«Мы оказались в очень тяжелой ситуации, — заявил бизнесмен, признав, что в истории его компании было не мало промахов. — Но в Tesla мы всегда стремимся к тому, чтобы быть хорошими парнями».
Маск также сообщил о том, что в самые тяжелые периоды Tesla у него не было времени, чтобы принять душ и отдохнуть дома, поэтому он часто оставался ночевать на заводе.
«Я бы сказал, что у меня был довольно тяжелый жизненный опыт, и на долю управления Tesla, вероятно, приходится около двух третей всей личной и профессиональной боли, которую я испытал», — признался миллиардер.
Ранее Илон Маск сделал несколько громких заявлений во время судебного разбирательства по делу о приобретении Tesla компании SolarCity. Так, бизнесмен признался, что ему не нравится быть генеральным директором, но Tesla «погибнет» без его руководства.