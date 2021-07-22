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14:34 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск признался, что Tesla принесла ему много страданий

Глава Tesla Илон Маск заявил о том, что «две трети всех страданий», которые он испытал за свою жизнь, ему принесло управление автомобильной компанией. Этой информацией он поделился в рамках виртуальной конференции The B Word, посвященной биткоину, передает CNBC.

Источник: Reuters

По словам Маска, он «вливает свою жизненную энергию» в Tesla с самого основания бренда в 2003 году. За это время компания столкнулась с рядом проблем, включая перебои с поставками из-за пандемии, спонтанными самовозгораниями автомобилей, жалобами покупателей на внезапное отсоединение крыши машины во время движения и т. д.

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«Мы оказались в очень тяжелой ситуации, — заявил бизнесмен, признав, что в истории его компании было не мало промахов. — Но в Tesla мы всегда стремимся к тому, чтобы быть хорошими парнями».

Маск также сообщил о том, что в самые тяжелые периоды Tesla у него не было времени, чтобы принять душ и отдохнуть дома, поэтому он часто оставался ночевать на заводе.

«Я бы сказал, что у меня был довольно тяжелый жизненный опыт, и на долю управления Tesla, вероятно, приходится около двух третей всей личной и профессиональной боли, которую я испытал», — признался миллиардер.

Ранее Илон Маск сделал несколько громких заявлений во время судебного разбирательства по делу о приобретении Tesla компании SolarCity. Так, бизнесмен признался, что ему не нравится быть генеральным директором, но Tesla «погибнет» без его руководства.

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