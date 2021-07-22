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13:44 (мск), источник: Forbes

ЦБ посоветовал биржам не пускать на торги бумаги с привязкой к криптовалютам

ЦБ рекомендовал не пускать на биржи ценные бумаги, выплаты по которым в частности зависят от криптовалют и цен на зарубежные цифровые финансовые активы. Регулятор считает, что криптовалюты отличает большая волатильность, непрозрачность ценообразования и низкая ликвидность.

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Источник: Reuters

Центробанк посоветовал биржам отказывать в допуске к торгам ценным бумагам с привязкой доходности и выплат к криптовалютам. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Его суть пересказала пресс-служба Банка России.

«Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов», — говорится на сайте банка.

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Рекомендация касается не только бирж. Управляющим компаниям указано не включать такие активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и управляющим советуют не предлагать «псевдопроизводные финансовые инструменты» неквалифицированным инвесторам. Ограничения не касаются цифровых национальных валют, если они появятся в обращении, и цифровых финансовых активов, которые выпущены по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр ЦБ.

По мнению регулятора, криптовалюты характеризуются большой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, а также технологическими, регуляторными и другими рисками.

«Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой — они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору», — говорится в сообщении ЦБ.

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В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина советовала не инвестировать в «спекулятивные криптоактивы», поскольку «потери могут быть просто колоссальными». «Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно», — заявила тогда Набиуллина «Комсомольской правде». За неделю до этого Набиуллина говорила, что ЦБ считает криптовалюты «денежным суррогатом» и выступает против того, чтобы они использовались для расчетов в России.

В начале июня глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз сказал, что компания хотела бы дать клиентам возможность торговли криптовалютой, но реализация этой услуги займет время из-за ЦБ. Хьюз отметил, что вложить деньги в криптовалюту хотят в том числе квалифицированные инвесторы, которые «знают, что делают», но из-за «очень жесткой» позиции ЦБ у Тинькофф Банка «нет механизма для предоставления им [инвесторам] этого продукта».

Ринат Таиров

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