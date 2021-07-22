$20 тыс., $15 тыс. или $10 тыс. На какой отметке биткоин вернется к росту

21 июля глава криптовалютной биржи деривативов FTX Сэм Бэнкман-Фрид дал прогноз, что курс биткоина не сможет опуститься ниже $10 тыс. По мнению Бэнкмана-Фрида, на этом уровне активизируются многие покупатели, которые начнут закупать криптовалюту и не дадут котировкам упасть ниже.
Прогноз на снижение биткоина до отметки $15 тыс. в интервью Bloomberg дал и инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд. По его мнению, первая криптовалюта снизится к этому уровню исходя из статистики прошлых коррекций, во время которых актив терял около 80% своей стоимости.
Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, почему аналитики заговорили о дальнейшем снижении биткоина, и насколько вероятны их прогнозы.
Допущения Бэнкмана-Фрида и Майнерда стоит рассматривать как краткосрочный прогноз на ближайшие два месяца, за которые цена биткоина действительно может опуститься ниже $20 тыс. и, возможно, даже до $15 тыс., пояснил директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его словам, уже через несколько месяцев снижение закончится, поскольку китайские майнеры завершат релокацию своего оборудования и подключат его к сети.
«Возможное падение будет кратковременным — и тут я согласен с главой FTX в том, что на уровне $10−15 тыс. размещено слишком много ордеров на покупку, которые не позволят монете уйти ниже и даже закрепиться на этом минимуме», — отметил аналитик.
Это будет «минутный пробив», когда курс падает, тут же исполняются ордера, и цена откупается и возвращается выше отметки $15 тыс., считает Сошников.
Важный уровень
Согласие с прогнозом главы FTX выразил и CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян.
По его мнению, крупные игроки начнут скупать биткоин «гигантскими объемами» уже при снижении цены монеты до $20 тыс.
Эксперт обратил внимание на рост биткоина в преддверии конференции «The B Word», которая прошла 21 июля и в которой принимали участие генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Twitter и глава Square Джек Дорси, а также основательница ARK Investment Кэти Вуд.
21 июля биткоин за сутки вырос почти на 10%. Стоимость монеты достигла отметки $32 тыс. после того, как днем ранее котировки опускались до уровня $29,2 тыс. впервые с 22 июня.
«Многие инвесторы на ожиданиях новостей делают большее движение, чем на самих новостях. А теперь представьте, что выйдет несколько топовых “бычьих” новостей», — отметил Подолян.
После того, как Илон Маск 21 июля объявил об инвестициях SpaceX в биткоин и подтвердил возвращение криптовалюты в качестве платежного средства компании Tesla, котировки в моменте достигали отметки $32,8 тыс. (рост за сутки 12%). На 22 июля 14:50 МСК стоимость биткоина составляет $31,9 тыс.
По словам CEO криптобиржи Cryptorg, сейчас для быков важно преодолеть уровень в $36 тыс. Пока котировки находятся ниже этого уровня — «медведи властвуют на рынке», подчеркнул Подолян.