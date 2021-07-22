18:01 (мск), источник: Ведомости
Минэнерго допустило запрет экспорта бензина из-за высоких цен
Минэнерго может запретить экспорт бензина на следующей неделе в случае продолжения роста цен на него, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
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«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина», — сказал Шульгинов, слова которого приводит
Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о подписании с нефтяными компаниями соглашений, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, а также увеличение биржевых нормативов до 15%.
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Министр отметил, что текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках.
В настоящий момент для сдерживания роста цен действует демпфирующий механизм. Благодаря корректировке этой меры крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке.
К концу июля — после завершения плановых ремонтов на НПЗ — рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен, объяснил он.