«Больше не триггер». Почему рынок проигнорировал покупку биткоинов SpaceX

Вечером 21 июля генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск на конференции «The B Word» объявил, что компания SpaceX инвестировала в биткоин. Также бизнесмен подтвердил планы по возвращению первой криптовалюты в качестве средства платежа для Tesla. Маск признал, что майнинг биткоина становится более экологичным.
На заявление бизнесмена рынок практически не отреагировал. В моменте курс главной криптовалюты поднимался до отметки в $32,8 тыс., а затем вновь опустился до $32 тыс. По состоянию на 22 июля 15:30 МСК биткоин торгуется по цене $31,8 тыс.
В начале февраля текущего года, когда Tesla объявила о покупке биткоина на $1,5 млрд, курс первой криптовалюты обновил максимум на уровне $46,7 тыс., подорожав за сутки на $8 тыс. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, почему на этот раз новость о покупке биткоинов SpaceX не спровоцировала такой же рост.
Роль Илона Маска и его влияние в криптоиндустрии снижается с каждым его заявлением, уверен ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его мнению, участники рынка оказываются разочарованы тем, что после комментариев Маска активы не растут значительно, поэтому постепенно перестают обращать внимание на заявления бизнесмена.
«Участие бизнеса Илона Маска в крипторынке больше не воспринимается как триггер для импульса: сейчас важно не столько имя зашедшего в криптовалюту институционала, сколько объем позиций и цели, для которых приобретаются активы», — отметил аналитик.
Участие Маска и аффилированных с ним в компаний в крипторынке уже заложено в цену и не является фактором, способным оказать значительное влияние на курс, пояснил Першиков.
Он также отметил, что на данный момент Маск — токсичный игрок рынка, который своими заявлениями несет риски для краткосрочных инвесторов.
После того как Маск продемонстрировал свою двойственную позицию к криптовалютам, инвесторы менее бурно реагируют на его высказывания, поэтому никто не может дать гарантий, что завтра миллиардер не объявит о закрытии всех инвестиционных позиций по биткоину в SpaceX, отметил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.
«Участники рынка получили в каком-то смысле прививку от словесных интервенций Маска. Тем не менее, сами по себе эти новости весьма позитивны и в долгосрочной перспективе создают прочный фундамент для роста биткоина», — спрогнозировал аналитик.
В мае Илон Маск несколько раз критиковал биткоин. Бизнесмен усомнился в децентрализации первой криптовалюты и выразил опасения по поводу неэкологичного способа добычи биткоина.
Сейчас крипторынку не хватает чего-то более эмоционального и взрывного, считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Он напомнил, что Маск уже говорил, что его компании вернутся к биткоину, как только майнинговая индустрия «позеленеет», поэтому эта информация не нова. Также, по словам аналитика, рынку криптовалют для дальнейшего роста не хватает объемов торгов и спроса на биткоин.