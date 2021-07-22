Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что будет, если не сделать укол вторым компонентом вакцины В России первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 30 миллионов человек
Фоторепортажи
1010 невероятных тоннелей со всего мира
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
18:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Минстрой предлагает разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

Минстрой РФ разработал проект поправок, предусматривающий возможность заключать договоры между операторами коммунальных услуг и коллекторами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ министерства Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). С 2019 года уступать третьим лицам права по возврату долгов по ЖКХ запрещено, а в мае 2021 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете заключения договоров с коллекторами или предоставления им доверенности.

Источник: РИА "Новости"

Министерство предлагает сохранить возможность заключения с коллекторами «договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги», но с определенными ограничениями.

В частности, предлагается разрешать заключать договоры только с теми коллекторами, которые включены в реестр и у которых коллекторская деятельность является основной.

Читайте также
Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги

Одобренный в первом чтении законопроект о запрете договоров, если он будет принят, «приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства», что приведет к ухудшению качества питьевой воды, нарушениям в очистке сточных вод и «лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», заявляла РАВВ в письме вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, составленном совместно с «Российскими коммунальными системами» и «Росводоканалом».

Законопроект, ограничивающий права коллекторов и компаний ЖКХ, также предусматривает уголовное наказание за незаконные действия по возврату задолженности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что по текущему законодательству «привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Путин с Кудриным работу в Москве искали
В сети появилась новая схема обмана с промокодами
Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене Зеленского
Россияне приготовились к ухудшению экономической ситуации
Фигурант дела «версальских» гаишников впал в кому
В России выявлен штамм коронавируса «гамма»
Жительница Киева два часа наблюдала, как спасатели ее ищут
Минэнерго допустило запрет экспорта бензина из-за высоких цен
Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Горячие темы на Авто
Поделюсь своими ощущениями после переезда. 145
Спрос на фейки или опиум для народа. 111
Что-то тишина сегодня в курилке. Не уж то жара всех одолела? 104
Что ими движет? 93
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Gnezdo.ru
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь