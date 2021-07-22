Минстрой предлагает разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

Министерство предлагает сохранить возможность заключения с коллекторами «договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, а равно иных договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги», но с определенными ограничениями.
В частности, предлагается разрешать заключать договоры только с теми коллекторами, которые включены в реестр и у которых коллекторская деятельность является основной.
Одобренный в первом чтении законопроект о запрете договоров, если он будет принят, «приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности организаций водопроводно-канализационного хозяйства», что приведет к ухудшению качества питьевой воды, нарушениям в очистке сточных вод и «лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», заявляла РАВВ в письме вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, составленном совместно с «Российскими коммунальными системами» и «Росводоканалом».
Законопроект, ограничивающий права коллекторов и компаний ЖКХ, также предусматривает уголовное наказание за незаконные действия по возврату задолженности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что по текущему законодательству «привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно».