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07:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей

Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей. Об этом пишут РИА Новости.

ЦБ: $ 73.6945   -0.80 € 86.9227   -0.68 ММВБ: $ 73.7100   +0.01 € 86.7525   +0.01
Источник: Reuters

Ведомство пользуется бюджетным правилом, по которому на дополнительные доходы от высокой цены нефти покупает иностранную валюту и золото и перечисляет эти средства в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.

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Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отметил, что если до конца года значительных коррекций на нефтяном рынке не произойдет, то по итогам 2021 года в Фонд национального благосостояния будет направлено валюты более чем на 2 триллиона рублей.

Ранее Наметкин предупредил, что летом в России может начаться дефицит валюты. Эксперт предполагает, что это может произойти на фоне увеличения покупок валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Но этот дефицит будет краткосрочным, уверен Наметкин. По этому правилу, если нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты. В случае, если нефть оказывается дешевле, — продает.

В мае первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор не планирует тратить средства ФНБ, считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам. «Временно — да, мы можем раскупорить кубышку, можем за три года проесть наши резервы, но разве это разумная политика?» — отметил он.

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