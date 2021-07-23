Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
20В Германии ввели режим военной катастрофы
09:46 (мск), источник: РБК

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.

Источник: РИА "Новости"

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»).

В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Читайте также
ЦБ отозвал лицензию у РФИ-банка за расчеты с онлайн-казино

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.

На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.

ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).

Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Казанского стрелка признали невменяемым
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
СМИ: сенаторы предложили расширить список бесплатных лекарств
В МОК объяснили, почему Крым был российским, а стал украинским
Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Российская спортсменка потеряла сознание на Олимпиаде (видео)
В российском МВД рассказали о кадровых проблемах
Море в Анапе стало зеленым (видео)
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Hi-Tech
Как избавиться от комаров с помощью кофе. Так делают уже многие Секрет, о котором, возможно, вы и не догадывались
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь