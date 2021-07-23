09:46 (мск), источник: РБК
ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила
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По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными
По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»).
По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.
На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на
ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).
Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский