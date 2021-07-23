Пенсии для работающих пенсионеров задумали увеличить с 2022 года

«Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — сообщил РИА «Новости» источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Собеседник не уточнил, кто дал это поручение.
Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. В декабре 2020 года Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что правительство может вернуть индексацию, если в бюджете найдутся для этого средства.
В марте 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам. Она подчеркнула, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет».
В июне Федерация независимых профсоюзов России обратилась к Путину и попросила вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающих. Профсоюзы отметили, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, направленных на восстановление такой индексации, а свой вариант при этом не внесло.