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11:11 (мск), источник: Секрет Фирмы

Пенсии для работающих пенсионеров задумали увеличить с 2022 года

Главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития получили поручение рассмотреть вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Средства на выплату могут предусмотреть в федеральном бюджете 2022 года. Министерства «вместе с социальными партнёрами» должны решить, необходима ли индексация, и найти финансовое обеспечение для неё.

Источник: РИА "Новости"

«Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — сообщил РИА «Новости» источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Собеседник не уточнил, кто дал это поручение.

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Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. В декабре 2020 года Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что правительство может вернуть индексацию, если в бюджете найдутся для этого средства.

В марте 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам. Она подчеркнула, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет».

В июне Федерация независимых профсоюзов России обратилась к Путину и попросила вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающих. Профсоюзы отметили, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, направленных на восстановление такой индексации, а свой вариант при этом не внесло.

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Анна Шахова

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