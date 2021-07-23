13:40 (мск), источник: Ведомости
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., сообщила
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Подобное решение нетипично для ЦБ, который обычно предпочитает двигаться более плавными шагами. Лишь один раз — в конце 2014 г. — совет директоров увеличил показатель сразу на 1 п.п., а спустя неделю поднял его еще на 6,5 п.п. — до 17%. Однако затем ставка постепенно снижалась. Повторное повышение регулятор предпринял лишь в сентябре 2018 г. При этом больше ни разу с 2014 г. показатель не вырастал сразу более чем на 0,5 п.п.
Так, в конце июня она сказала, что на заседании 23 июля совет директоров рассмотрит вопрос о повышении ставки в диапазоне от 0,25 до 1 п.п. В то же время глава ЦБ отмечала, что исключать вероятность сохранения показателя на нынешнем уровне нельзя, «потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства».
Сегодня регулятор повысил ставку на фоне продолжающегося роста инфляции. В июне она составила 6,5%, что стало рекордом с августа 2016 г. При этом целевым в России является значение в 4%. В то же время на неделе с 13 по 19 июля впервые с сентября 2020 г. Росстат зафиксировал дефляцию в 0,01%. В связи с этим макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов выразил надежду на то, что наблюдаемая динамика удержит ЦБ от «слишком сурового решения» по ключевой ставке на заседании 23 июля.
Тем не менее большинство экспертов, на основании которых «Ведомости» ранее сформировали
В целом же аналитики не рассматривали увеличение ставки менее чем на 0,5 п.п. Помимо инфляции, среди стимулов для ЦБ повысить показатель они назвали высокий уровень потребительского и ипотечного кредитования в России, ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты за счет ФНБ, динамику цен на нефть, увеличение доходов бюджета и предстоящие выборы.
Кроме того, ужесточение монетарной политики ФРС США увеличивает риски оттока капитала с развивающихся рынков и, следовательно, ослабления рубля, указывали специалисты.
Повышение ключевой ставки до уровня в 6,5% годовых означает переход регулятора к