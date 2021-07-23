Китай разрешит оплачивать счета за электричество цифровым юанем, сообщило местное финансовое издание Economic Information Daily (на китайском языке). Возможность оплаты добавили в приложение Народного банка Китая для цифрового юаня.
Оплатить счет можно будет напрямую без необходимости привязывать карту и переходить в другие интерфейсы и приложения, в отличие от других сервисов мобильных платежей. Пока услугу в тестовом режиме запустили в девяти пилотных районах, в том числе в крупных городах Шанхай, Далянь, Чэнду и Циндао. Также ее протестируют во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В тексте Economic Information Daily говорится также о возможности оплаты цифровыми юанями путем сканирования кода.
Economic Information Daily отметила со ссылкой на неназванного топ-менеджера китайской электросетевой компании State Grid, что организация платежа новым способом продвигает обращение и использование цифрового юаня, а также ускоряет использование цифровых методов оплаты в целом. Оплата счетов в приложении означает новый этап экспансии экосистемы цифрового юаня и поможет усилить обращение новой валюты в Китае, считает онлайн-издание Forkast.
В середине июля Народный банк Китая опубликовал описание проекта цифровой национальной валюты страны.
В нем говорилось, что цифровые юани смогут использовать иностранные туристы во время визита в Китай, чтобы не открывать здесь банковский счет. Протестировать систему хотят и во время Олимпиады в 2022 году.
Также цифровой юань будет поддерживать смарт-контракты: в них платежи осуществляются с заранее определенными условиями или соглашениями двух участвующих сторон. В документе говорилось, что за время испытаний было открыто около 21 млн личных кошельков и проведено операций на общую сумму $5,3 млрд (34,5 млрд юаней).
В июне Китай позволил обналичивать цифровые юани через банкоматы. Первым такую функцию запустил Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).
Банк России тоже разрабатывает концепцию цифрового рубля. Он подчеркивал, что цифровой рубль станет дополнительной формой денег и не отменит собой привычных рублей. Цифровые рубли будут храниться в специальном электронном кошельке, у каждого рубля будет свой уникальный цифровой код.