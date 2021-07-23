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16:07 (мск), источник: РБК

Глава ЦБ назвала условия, при которых нового повышения ставки не будет

Повышение ставки до 6,5% может стать последним в текущем цикле ужесточения политики Банка России, сказала Эльвира Набиуллина. Но для этого должны снизиться и инфляция, и инфляционные ожидания.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что повышение ключевой ставки до 6,5% может стать последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, однако для этого должны соблюдаться несколько условий.

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«Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенностей в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено. Условия, при которых это [повышение] действительно может стать последним в ужесточения политики, — снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что текущий сезонно сглаженный темп роста цен, «видимо, уже начал замедляться» в июне. «Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней, во многом из-за эффекта базы. И мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени. Что касается дефляции, а вернее, сезонного снижения цен в последние месяцы лета — в начале осени, то это зависит от того, как сложится урожай овощей и фруктов. Мы не исключаем, что такое сезонное снижение цен будет», — отметила председатель ЦБ.

В пятницу, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% сразу на 1 п.п. Помимо такого варианта совет директоров Банка России рассматривал рост на 50 и 75 б.п., рассказала Набиуллина. При этом регулятор существенно пересмотрел свой прогноз по инфляции — в 2021 году она составит 5,7−6,2% вместо 4,7−5,2%, ожидавшихся в апреле.

Рост ставки сразу на 1 п.п. — наиболее радикальное решение ЦБ с конца 2014 года, когда он поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%.

Оно сопровождается ускорением инфляции: в июне она достигла 6,5% после 6% в мае, а по состоянию на 19 июля сохранилась на том же уровне. При этом ЦБ может пересмотреть свою цель по инфляции, которая сейчас составляет 4%, в том числе снизить ее. «Мы считаем нецелесообразным повышать цель по инфляции, потому что выше 4% инфляция в долгосрочном плане уже не имеет тех преимуществ, которые дает в целом устойчиво низкая инфляция», — сказала глава Центробанка, добавив, что чем инфляция выше, тем она более волатильна.

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