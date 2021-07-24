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19:47 (мск), источник: ТАСС

В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать газ в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. «Газпром» не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарии председателя правления Алексея Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии «Газпрома» в связи с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

Источник: РИА "Новости"

«Ознакомились с заявлением председателя правления “Нафтогаза Украины” Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким», — говорится в сообщении управления информации «Газпрома».

В нем уточняется, что «речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».

«И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза», — отмечается в сообщении.

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В четверг Миллер заявил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 года. Однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, заявил журналистам Миллер. Он подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

В свою очередь Витренко, комментируя слова Миллера, заявил в субботу, что предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы.

Как сообщила пресс-служба «Нафтогаза», для Украины лучшей гарантией сохранения транзита будет бронирование мощностей украинской ГТС европейскими компаниями. Такое бронирование требует переноса точек передачи российского газа европейским покупателям на восточную границу Украины и разблокирования Россией транзита газа из стран Центральной Азии, а также экспорта для частных компаний, добывающих газ на территории России.

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