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15:07 (мск), источник: Forbes

Американские банки увеличили выдачу займов богатым на фоне снижения ставок

Крупные американские банки увеличивают выдачу займов богатым клиентам, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что выданные состоятельным людям средства часто используются для инвестиций, а также покупки второго дома или предметов роскоши.

Источник: Reuters

Общая сумма займов, выданных подразделениями управления капиталом JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, во втором квартале превысила $600 млрд, отмечает газета. Это на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем выдачи таких займов растет уже больше 10 лет, при этом темпы увеличились после того, как Федрезерв уменьшил процентные ставки на фоне пандемии, отмечает FT.

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В случае займа на два года, обеспечением по которому выступают ликвидные инвестиции, такие как акции, богатые клиенты могут ожидать, что ставка составит около 1,4%, рассказали FT банкиры и консультанты. Ставки настолько низкие, что клиенты видят в таких средствах «дешевые деньги», заявил газете партнер юридической фирмы Holland & Knight Кристофер Бойетт.

FT отмечает «поразительный контраст», который можно заметить, если сравнивать рост объемов выдачи американскими банками разных видов займов. Объем займов, выдаваемых подразделениями управления капиталом, за последние четыре года увеличился на 50%. Тогда как в целом объем выдаваемых ими займов вырос на 9%.

Займы могут обеспечить богатым клиентам более низкие налоги, пишет FT. Они занимают деньги вместо того, чтобы продавать активы и платить налог на прирост капитала. Вопрос налогов актуален, но не имеет для богатых первоочередного значения, заявила газете партнер юридической фирмы White & Case Сабрена Сильвер. В то же время исполнительный директор группы Americans for Tax Fairness Франк Климент отметил, что богатые заемщики «легально уходят от налогов».

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