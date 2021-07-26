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12:25 (мск), источник: Известия

Ручная забота: рестораторы попросили не штрафовать их за работу без перчаток

Как правовые нестыковки повлияли на доходы предпринимателей.

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Источник: РИА "Новости"

Рестораторы попросили мэра Москвы Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, которое содержится в его указе. Об этом говорится в письме председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова (есть в распоряжении «Известий»). Общепит массово штрафовали за отсутствие перчаток из-за коллизии в нормативно-правовых актах, и отмена этой нормы позволит снизить административное давление на бизнес в условиях кризиса, следует из документа.

Штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей, притом что использование антисептиков защищает от вируса лучше, отмечают эксперты.
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Перчатки vs антисептик

Методические рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии были утверждены в мае 2020 года. При их составлении представители контрольного органа и эксперты сошлись во мнении, что постоянное ношение перчаток работниками ресторанов никак не уменьшит шансы на их заражение и не замедлит скорость распространения коронавирусной инфекции, говорится в письме «Деловой России». Наоборот, как отмечает автор обращения, это может нанести вред здоровью сотрудников, поскольку под перчатками кожа сильно преет, а их длительное ношение приводит к дерматиту и аллергии.

В результате требование по ношению перчаток для общепита заменили на обязательную обработку рук дезинфицирующими салфетками и антисептиками. Это было закреплено в том числе в предписании главного санитарного врача по Москве от 9 июня 2020 года, а также в соответствующем распоряжении департамента торговли и услуг столицы от 10 июня.

Однако, несмотря на наличие этих документов, предприятия столкнулись с серьезными проблемами, следует из письма. Приходящие с проверками сотрудники управ составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении предприятий, сотрудники которых находились на рабочих местах без перчаток. При этом они руководствовались указом мэра «О введении режима повышенной готовности», который был издан до появления обозначенных предписаний и в котором было закреплено требование о перчатках.

В связи с явным противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания, пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими.
Сергей Миронов

Он попросил Сергея Собянина установить единые профилактические требования и внести изменения в указ, отменяющие необходимость носить перчатки. Кроме того, целесообразно было бы дать соответствующие рекомендации контрольно-надзорным органам.

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«Эти действия позволят снизить необоснованное административное давление на бизнес в условиях тяжелой экономической ситуации и повысить эффективность профилактических антиковидных мер», — уверены в «Деловой России».

«Известия» направили запрос пресс-секретарю мэра Москвы с просьбой прокомментировать обращение рестораторов. В Роспотребнадзоре сообщили, что соблюдение противоэпидемических мероприятий контролируют не только они, но и городские структуры, и рекомендовали обратиться в Главное контрольное управление Москвы.

Коллизия и ответственность

Предложение «Деловой России» поддерживают в Федерации рестораторов и отельеров. По словам вице-президента организации Максима Беляева, правовая коллизия действительно сложилась и этот вопрос необходимо решить.

— Ношение перчаток для сотрудников общепита нужно отменить, оставив его только для гостей заведений.

Использование антисептических средств — лучшая альтернатива как с точки зрения эпидемиологических норм, так и условий труда для работников в летнюю жару.
Максим Беляев

Учитывая не свойственную для столицы погоду в последнее время, работать в перчатках служащим заведений становится невозможно, как и проследить за каждым, — сказал Максим Беляев.

Сегодня штраф за отсутствие перчаток налагается в удвоенном виде и составляет до 300 тыс. рублей с одной точки, рассказал Максим Беляев. При этом он отметил, что ресторанный бизнес и так несет большие убытки и хорошо, что властям и бизнесу удалось найти взаимопонимание в части отмены QR-кодов.

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Привлечение предприятий общепита к административной ответственности в связи с отсутствием перчаток — вполне законная мера юридической ответственности, поскольку эти правила предусмотрены указом мэра, констатировал член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. Кроме того, ответственность за отсутствие масок и перчаток установлена ст. 20.6.1. КоАП. Так, в соответствии с ней на ИП может быть наложен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридические лица — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В России бывает так, что в нормативы и обязательные требования попадает много лишнего, что создает давление на прибыль организаций и снижает качество услуг, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, предписание о ношении перчаток скорее создает коррупционные риски, чем действительно предотвращает распространение инфекции. Более того, во всем мире приоритетными требованиями выступают не перчатки, а ношение масок и социальная дистанция, резюмировал эксперт.

Екатерина Виноградова, Роза Алмакунова

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