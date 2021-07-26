00:55 (мск), источник: Известия
Пошли на выручку: штрафы за нарушение прав потребителей предлагают увеличить
Кого коснутся новые санкции и к чему они могут привести.
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Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП, «Известия» ознакомились с документом).
Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20−50 тыс. рублей. В КонфОП существующее наказание считают номинальным и не соответствующим практикам развитых стран.
КонфОП предложила резко повысить штрафы за нарушение прав потребителей. Речь идет о статьях главы 14 КоАП, в которых перечислено несколько пунктов: обман, оказание недобросовестных услуг, их навязывание и так далее.
По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%. Причем необходимо, чтобы эти средства поступали в казну, а не самим гражданам, как это происходит сейчас. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас штрафы за нарушение прав потребителей номинальные — 20−50 тыс. рублей, хотя несоблюдение действующих норм касается миллионов людей, пояснили Дмитрий Янин. В России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, и этого мало. Кроме того, нынешняя ситуация не соответствует практикам развитых стран, уверен эксперт.
В пример он привел нарушение прав покупателей со стороны перевозчиков: граждане приобретают возвратные билеты, но не всегда могут их сдать и получить назад свои деньги, потому что компании жестко регламентируют этот процесс, ограничивая время возврата. Эксперт добавил, что недобросовестные методы замечены и в электронной торговле: например, цены на продукцию устанавливаются в зависимости от региона и его обеспеченности.
По словам Дмитрия Янина, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании консультативного совета согласилась с тем, что штрафы следует повышать, но как именно — не уточнила. «Известия» направили в
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ, который присутствовал на заседании консультативного совета, подтвердил «Известиям», что Роспотребнадзор позитивно оценил идею о повышении штрафов за нарушение прав потребителей. Эксперт сказал, что вне зависимости от размера оборотные штрафы будут весьма ощутимыми для компаний. Однако такие расходы предприятия будут стремиться компенсировать, а значит, в конечном итоге переложат их на плечи покупателей. Петр Шелищ заключил, что он против этого подхода.
Ужесточение штрафов — например, за обман потребителей (статья 14.7 КоАП) — негативно отразится на организациях и ИП, полагает зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. Он уточнил: это могут быть ритейлеры, производители и так далее.
— При этом нельзя говорить о том, что уже предусмотренные законом административные штрафы — номинальные. Например, санкции за введение потребителей в заблуждение относительно свойств или качеств товара (работы, услуги) составляют до 500 тыс. рублей, это серьезно, — сказал юрист. — Также надо учитывать, что в ходе пандемии COVID-19 многие организации и ИП понесли колоссальные убытки. Введение таких ужесточений, как оборотные штрафы, приведет к разорению предпринимателей.
Несмотря на массовые проблемы с нарушением прав такой категории потребителей, как пассажиры, все решения должны быть взвешенными, сказал «Известиям» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт выступил против предложения Дмитрия Янина: по его мнению, оно чревато разорением авиакомпаний, у которых прибыльность может составлять 3−5%.
— Нужно иметь в виду, что очень часто нарушение прав потребителей происходит по объективным причинам: на это влияют погодные условия, необходимость замены рейса и так далее, — отметил Илья Зотов.
А глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласен с инициативой: размеры штрафных санкций по некоторым нормам в части нарушения прав потребителей невысокие. Многие компании не соблюдают закон именно по этой причине. Но и оборотные штрафы проблему не решат, уверен эксперт.
— В торговле норма прибыльности составляет 3−4%. Получается, что если у компании несколько раз будут нарушения, то у нее уже не останется средств для дальнейшей работы. По сути, предложенная норма — запретительная, — сказал он «Известиям».
По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Эксперт уверен, что большие взыскания окажутся стимулом к тому, что возрастет число недобросовестных претензий к компаниям и усилится вымогательство.