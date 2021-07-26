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00:55 (мск), источник: Известия

Пошли на выручку: штрафы за нарушение прав потребителей предлагают увеличить

Кого коснутся новые санкции и к чему они могут привести.

Источник: Reuters

Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов — сделать их оборотными (зависящими от выручки), если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. С такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП, «Известия» ознакомились с документом).

Речь идет, к примеру, об обмане покупателей, навязывании услуг и предоставлении людям недостоверной информации. Эти нарушения сейчас грозят фирмам санкциями в размере порядка 20−50 тыс. рублей. В КонфОП существующее наказание считают номинальным и не соответствующим практикам развитых стран.

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Штраф на оборот

КонфОП предложила резко повысить штрафы за нарушение прав потребителей. Речь идет о статьях главы 14 КоАП, в которых перечислено несколько пунктов: обман, оказание недобросовестных услуг, их навязывание и так далее.

По мнению конфедерации, за повторное совершение указанных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%. Причем необходимо, чтобы эти средства поступали в казну, а не самим гражданам, как это происходит сейчас. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас штрафы за нарушение прав потребителей номинальные — 20−50 тыс. рублей, хотя несоблюдение действующих норм касается миллионов людей, пояснили Дмитрий Янин. В России оборотные штрафы существуют лишь в антимонопольном законодательстве, и этого мало. Кроме того, нынешняя ситуация не соответствует практикам развитых стран, уверен эксперт.

В пример он привел нарушение прав покупателей со стороны перевозчиков: граждане приобретают возвратные билеты, но не всегда могут их сдать и получить назад свои деньги, потому что компании жестко регламентируют этот процесс, ограничивая время возврата. Эксперт добавил, что недобросовестные методы замечены и в электронной торговле: например, цены на продукцию устанавливаются в зависимости от региона и его обеспеченности.

Такие тактики позволяют компаниям получать весьма значительную прибыль, поэтому оборотные штрафы могут стать для них симметричным наказанием, подчеркнул собеседник «Известий».

По словам Дмитрия Янина, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании консультативного совета согласилась с тем, что штрафы следует повышать, но как именно — не уточнила. «Известия» направили в пресс-службу ведомства запрос с просьбой оценить инициативу.

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Размер или неотвратимость

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ, который присутствовал на заседании консультативного совета, подтвердил «Известиям», что Роспотребнадзор позитивно оценил идею о повышении штрафов за нарушение прав потребителей. Эксперт сказал, что вне зависимости от размера оборотные штрафы будут весьма ощутимыми для компаний. Однако такие расходы предприятия будут стремиться компенсировать, а значит, в конечном итоге переложат их на плечи покупателей. Петр Шелищ заключил, что он против этого подхода.

Ужесточение штрафов — например, за обман потребителей (статья 14.7 КоАП) — негативно отразится на организациях и ИП, полагает зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. Он уточнил: это могут быть ритейлеры, производители и так далее.

— При этом нельзя говорить о том, что уже предусмотренные законом административные штрафы — номинальные. Например, санкции за введение потребителей в заблуждение относительно свойств или качеств товара (работы, услуги) составляют до 500 тыс. рублей, это серьезно, — сказал юрист. — Также надо учитывать, что в ходе пандемии COVID-19 многие организации и ИП понесли колоссальные убытки. Введение таких ужесточений, как оборотные штрафы, приведет к разорению предпринимателей.

Несмотря на массовые проблемы с нарушением прав такой категории потребителей, как пассажиры, все решения должны быть взвешенными, сказал «Известиям» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт выступил против предложения Дмитрия Янина: по его мнению, оно чревато разорением авиакомпаний, у которых прибыльность может составлять 3−5%.

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— Нужно иметь в виду, что очень часто нарушение прав потребителей происходит по объективным причинам: на это влияют погодные условия, необходимость замены рейса и так далее, — отметил Илья Зотов.

А глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласен с инициативой: размеры штрафных санкций по некоторым нормам в части нарушения прав потребителей невысокие. Многие компании не соблюдают закон именно по этой причине. Но и оборотные штрафы проблему не решат, уверен эксперт.

— В торговле норма прибыльности составляет 3−4%. Получается, что если у компании несколько раз будут нарушения, то у нее уже не останется средств для дальнейшей работы. По сути, предложенная норма — запретительная, — сказал он «Известиям».

По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Эксперт уверен, что большие взыскания окажутся стимулом к тому, что возрастет число недобросовестных претензий к компаниям и усилится вымогательство.

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