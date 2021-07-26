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05:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Излишками рыбы накормят силовиков

Чиновники передумали субсидировать порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок скопившейся из-за закрытия китайского рынка рыбы. Мера обошлась бы бюджету в 1,8 млрд руб. и вряд ли привела бы к снижению цен. Решить вопрос теперь планируется за счет закупок минтая для силовиков и Росрезерва на сумму до 6,3 млрд руб. Но сложности могут возникнуть из-за нехватки подвижного состава.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», 15 июля на совещании в Минсельхозе замминистра Максим Увайдов заявил, что субсидий на порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок рыбы в центр страны не будет. По обнародованным ранее оценкам, для перевозки 200 тыс. тонн продукции и субсидирования потребовалось бы 1,8 млрд руб. Как пояснил Увайдов, в правительстве посчитали, что серьезного снижения цен на рыбу это не принесет, а субсидии достанутся перевозчикам.

В качестве основного варианта теперь рассматривается закупка и транспортировка рыбы по железной дороге для нужд правоохранительных органов, Минобороны и Росрезерва.

Проблема с вывозом минтая с Дальнего Востока возникла в конце 2020 года из-за закрытия рынка КНР после выявления китайской стороной следов COVID-19 в ряде партий.

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Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава) весной предложила для решения компенсировать порожнюю перегонку вагонов из центра на Дальний Восток, чтобы пополнить рыбой внутренний рынок.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ответ заявил, что торговые сети и рыбопромышленники при этом должны заключить соглашение о «справедливых ценах» на рыбу. В ОАО РЖД говорили «Ъ», что готовы поддержать любые инициативы, направленные на увеличение объемов перевозок и снижение издержек грузоотправителей.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков пояснил «Ъ», что стимулировать перевозку рыбы с Дальнего Востока в центр РФ можно как через прямые контракты между рыбопромышленниками и торговыми сетями, так и через приобретение ее для государственных нужд. В Минсельхозе уточнили «Ъ», что возможность организации закупок со стороны федеральных ведомств обсуждается, потребность в объемах на 2021−2022 годы должна быть представлена в министерство до 30 июля.

В МВД, ФСИН, Росгвардии, Минобороны не ответили «Ъ». В АСОРПС отказались от комментариев.

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак оценивает объем внутреннего рынка минтая в 120−125 тыс. тонн, из которых примерно 30% — это как раз «потребление в институциональном секторе». По его словам, закупки со стороны госведомств могут стать значительным подспорьем для стимулирования дополнительного спроса. По данным АДМ, в оптовом звене минтай сегодня стоит около 70 руб. за 1 кг, на 30% дешевле, чем годом ранее.

По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, на март на Дальнем Востоке скопилось до 90 тыс. тонн рыбы. В текущих ценах оптовая стоимость продукции будет 6,3 млрд руб.

Но источники «Ъ» ждут, что цены при поставках в госучреждения могут быть ниже рыночных.

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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подсчитал, что для государственных и социальных учреждений в год можно поставлять около 700 тыс. тонн рыбы не только с Дальнего Востока, но и из Северного бассейна. Но с учетом нехватки подвижного состава эффективнее было бы субсидировать автомобильные перевозки, полагает он.

Как рассказывал «Ъ» исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, в период низких ставок участники рынка отправили часть парка в отстой, с некоторых вагонов сняли комплектующие, и их возвращение требует дорогостоящего ремонта. На 1 июля в нерабочем парке находилось 39,6 тыс. типовых и 2,96 тыс. инновационных полувагонов. Алексей Буглак считает, что в целом задачей должно стать увеличение объема переработки минтая на территории страны, что в перспективе поднимет спрос на рыбу.

Алексей Полухин

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