05:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Излишками рыбы накормят силовиков
Чиновники передумали субсидировать порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок скопившейся
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Как стало известно «Ъ», 15 июля на совещании в Минсельхозе замминистра Максим Увайдов заявил, что субсидий на порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок рыбы в центр страны не будет. По обнародованным ранее оценкам, для перевозки 200 тыс. тонн продукции и субсидирования потребовалось бы 1,8 млрд руб. Как пояснил Увайдов, в правительстве посчитали, что серьезного снижения цен на рыбу это не принесет, а субсидии достанутся перевозчикам.
Проблема с вывозом минтая с Дальнего Востока возникла в конце 2020 года
Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС; объединяет операторов и владельцев рефрижераторного подвижного состава) весной предложила для решения компенсировать порожнюю перегонку вагонов из центра на Дальний Восток, чтобы пополнить рыбой внутренний рынок.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ответ заявил, что торговые сети и рыбопромышленники при этом должны заключить соглашение о «справедливых ценах» на рыбу. В ОАО РЖД говорили «Ъ», что готовы поддержать любые инициативы, направленные на увеличение объемов перевозок и снижение издержек грузоотправителей.
Руководитель объединенной
В МВД, ФСИН, Росгвардии, Минобороны не ответили «Ъ». В АСОРПС отказались от комментариев.
Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак оценивает объем внутреннего рынка минтая в 120−125 тыс. тонн, из которых примерно 30% — это как раз «потребление в институциональном секторе». По его словам, закупки со стороны госведомств могут стать значительным подспорьем для стимулирования дополнительного спроса. По данным АДМ, в оптовом звене минтай сегодня стоит около 70 руб. за 1 кг, на 30% дешевле, чем годом ранее.
Но источники «Ъ» ждут, что цены при поставках в госучреждения могут быть ниже рыночных.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подсчитал, что для государственных и социальных учреждений в год можно поставлять около 700 тыс. тонн рыбы не только с Дальнего Востока, но и из Северного бассейна. Но с учетом нехватки подвижного состава эффективнее было бы субсидировать автомобильные перевозки, полагает он.
Как рассказывал «Ъ» исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, в период низких ставок участники рынка отправили часть парка в отстой, с некоторых вагонов сняли комплектующие, и их возвращение требует дорогостоящего ремонта. На 1 июля в нерабочем парке находилось 39,6 тыс. типовых и 2,96 тыс. инновационных полувагонов. Алексей Буглак считает, что в целом задачей должно стать увеличение объема переработки минтая на территории страны, что в перспективе поднимет спрос на рыбу.
Алексей Полухин