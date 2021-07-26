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07:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин допустил создание на Курилах особых таможенных и налоговых условий

Власти обсуждают создание на Курильских островах специальной экономической зоны, передает ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина, сказанные в ходе поездки на южнокурильский остров Итуруп. Режим предполагает освобождение инвесторов от обязанностей налогоплательщика, а также создание свободной таможенной зоны.

Источник: РИА "Новости"

Премьер отметил, что предложения будут представлены президенту РФ Владимиру Путину по возвращении в Москву.

«Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, такая мера была бы нужна, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары. «Кроме того подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов», — добавил он.

Освобождение от обязанностей налогоплательщика возможно, по словам Мишустина, по НДС и налогу на прибыль, налога на землю, транспортные средства и имущества. От налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется не освобождать.

Премьер отдельно отметил, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы.

Специальный экономический режим на Курилах может привлечь в том числе Японию, отметил российский премьер. Незадолго до этого кабмин Японии сообщал, что выразит протест в связи с поездкой российского премьера на Итуруп. Принадлежность Итурупа и еще трех южных островов Курильской гряды оспаривается Японией.

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