Саакашвили предложил Киеву разрабатывать собственные ресурсы после запуска Nord Stream 2

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Киеву разрабатывать собственные ресурсы после запуска трубопровода «Северный поток — 2».
«То, что геополитическое значение Украины после начала работы “Северного потока — 2” будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород», — сказал Саакашвили в ночь на понедельник в эфире телеканала «Украина 24». По его утверждению, Россия «как раз поэтому и хочет перекрыть для Украины Черное море — потому что на юге основные залежи зеленого водорода». При этом Саакашвили выразил мнение, что гарантиям сохранения транзита по украинской территории после запуска Nord Stream 2 «верить нельзя».
В Киеве считают, что Украина может утратить транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» и окончания действующего контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, что может привести к угрозе безопасности страны.
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
США и Германия на прошлой неделе достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.