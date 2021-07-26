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13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Чубайс оценил потери России из-за мировой борьбы с изменением климата

Из-за отказа мировой экономики от углеводородов Россия может потерять 10 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова передает РИА Новости.

Источник: AFP 2021

Он отметил, что Евросоюз заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, похожего курса придерживаются и США, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался переход к возобновляемым источникам энергии, связанный с борьбой с изменением климата.

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«Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. (…) Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки — пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о 10 процентах ВВП. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс.

При этом он указал, что не связывает потери с введением углеродного платежа в Евросоюзе, речь идет о результате перестройки ведущих экономик мира. В РБК, основываясь на утвержденной в Минэкономразвития методике, в начале июля подсчитали, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК).

В июне Чубайс уже заявлял, что Россия сможет сохранить статус великой энергодержавы, если заместит экспорт углеводородов на экспорт водорода. Он также отмечал, что развитие этого рынка откроет перед страной уникальные возможности, причем действовать нужно как можно скорее.

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