02:29 (мск), источник: Известия
Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ
Почему власти озаботились энергоэффективностью зданий.
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В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Об этом сказано в доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»).
Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30−40% в зданиях с наивысшим классом, при этом стоимость таких квартир может быть больше, отметили эксперты.
Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»).
Документ находится на рассмотрении в правительстве, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. Там сказали, что ведомство определило правила, в которых содержится набор
В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство в подготовке проекта документа не участвовало.
Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова.
— Наиболее дорогой ресурс в платежке — тепло, именно его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. Чтобы воспользоваться экономией, в доме должны быть установлены счетчики. Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания, — рассказала член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор
По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов (сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более чем вдвое по сравнению со зданием класса G, указала она.
Сейчас почти 70% многоквартирных домов относятся к невысоким классам энергоэффективности, в том числе
Новым домам класс энергоэффективности присваивается по проектной документации при вводе в эксплуатацию, сказала Ирина Булгакова. Старым зданиям — по итогам специального обследования, он указывается в энергетическом паспорте (техдокументация), отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Как рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, в числе зданий, которые подлежат обязательному энергоаудиту по действующему закону — новостройки и дома, где прошел капремонт за счет бюджетных средств.
На каждый жилой дом или административное здание есть документация, и сегодня развиваются информационные системы, где хранятся сведения о них, в том числе паспорта зданий, указала Мария Степанова. Надо надеяться, эти данные будут всё более полными, и будет налажен доступ пользователей к нужной информации, считает она.
— Плата за тепло составляет до половины от суммы всей платежки. Поэтому для повышения энергоэффективности старых зданий при капремонте,
Комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики также предполагает, что в I квартале 2022 года будут сформированы критерии, позволяющие определять необходимость оборудования многоквартирных домов такими устройствами.
Также план предусматривает разработку законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко II кварталу 2022 года. К I кварталу 2022-го — разработку и утверждение методических рекомендаций контроля за выполнением требований энергетической эффективности к проектным решениям. Кроме того, к IV кварталу 2022-го планируется создать законопроект о компенсации расходов льготников на оплату ЖКУ, если в доме проводили работы по повышению энергоэффективности.
Более высокий класс энергоэффективности здания часто подразумевает более дорогие проектные решения, материалы и так далее, сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Кроме того, строительство энергоэффективных домов обходится дороже
— Всё это ведет к повышению общей себестоимости строительства, а значит, влияет на стоимость квадратных метров для конечных покупателей. Себестоимость может быть выше на 5−10% и более, — сказал Игорь Сибренков.
Но в целом лучше потратить больше, но приобрести жилье или офис в энергоэффективном здании: полученная экономия коммунальных ресурсов относительно быстро, примерно за