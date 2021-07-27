15:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин связал рост цен с действиями США
Высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает Regnum.
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«В США инфляция превысила пять процентов, хотя,
Он призвал к скоординированным действиям в связи с ростом цен.
В 2021 году годовая инфляция в России, согласно базовому сценарию, составит 5,7−6,2 процента, прогнозируется в заявлении Центрального банка. При этом в Банке России рассчитывают, что благодаря проводимой