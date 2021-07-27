В МВФ заявили, что экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось

«В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <…> это привело к улучшению [прогноза в докладе]», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
В упомянутом документе МВФ улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. — до 4,4%. Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.
«Конечно, вызовы впереди все еще остаются. Пандемия не закончилась, мы видим, что число случаев [заражения новым коронавирусом] вновь растет, показатели вакцинации в <…> странах растут, но охват все еще не является полным, так что еще больше предстоит сделать в этом направлении», — добавила Гопинат.
«Восстановление происходит раньше, чем мы ожидали. Как уже отмечалось, мы наблюдаем признаки этого укрепления, это касается не только сферы производства, но также возобновления экономической [деятельности] и укрепления сферы услуг», — отметила в свою очередь заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.