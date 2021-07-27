Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
18:47 (мск), источник: ТАСС

В МВФ заявили, что экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Экономика РФ восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось. Об этом главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила во вторник на специальном брифинге, посвященном публикации обновленного доклада организации о перспективах развития мировой экономики.

Источник: Reuters

«В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <…> это привело к улучшению [прогноза в докладе]», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Новость
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

В упомянутом документе МВФ улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. — до 4,4%. Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

«Конечно, вызовы впереди все еще остаются. Пандемия не закончилась, мы видим, что число случаев [заражения новым коронавирусом] вновь растет, показатели вакцинации в <…> странах растут, но охват все еще не является полным, так что еще больше предстоит сделать в этом направлении», — добавила Гопинат.

«Восстановление происходит раньше, чем мы ожидали. Как уже отмечалось, мы наблюдаем признаки этого укрепления, это касается не только сферы производства, но также возобновления экономической [деятельности] и укрепления сферы услуг», — отметила в свою очередь заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.

 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Первые в истории: фантастическая победа наших гимнасток в Токио
В России хотят учредить новый праздник
«Плакать хочу»: Рылову не позволили выйти на награждение в маске
Путин связал рост цен с действиями США
Пять партий поддержали инициативу «ЕР» о безопасных выборах
Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Google Chrome получил инструмент для создания скриншотов и поддержку Google Lens Новые полезные функции
Авто
Российские водители смогут заработать на данных о своих машинах Покупателями могут быть страховые компании или автодилеры
Кино
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках Дочь популярной актрисы дебютирует в кино главной ролью в мистическом триллере
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Возлюбленная Янковского показала трогательное фото новорожденного сына Мальчику исполнился месяц
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь