Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Бархат и золотые унитазы
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
20В Германии ввели режим военной катастрофы
20:28 (мск), источник: Секрет Фирмы

Кофе подорожал до максимума с 2014 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика подскочили до максимума почти за семь лет, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). Стоимость кофейных зерён начала расти ещё в мае, когда дефицит товара ожидался из-за засушливой погоды в Бразилии, которая является главном производителем и экспортёром кофе в мире. Но теперь на ценах сказались аномальные заморозки в этой стране.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +32° 49% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2021

Стоимость сентябрьских фьючерсов на арабику в ходе торгов 26 июля превысила $2 за фунт (450 г). Это случилось впервые с октября 2014 года, сообщил портал Trading Economics. На максимуме фьючерс стоил $2,15, отметил Reuters.

Новость
Знойные цены: что еще подорожает из-за жары

Кофе сорта арабика сильно растёт в цене, поскольку в бразильских штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайсе заморозки оказались сильнее, чем ожидалось, и это может привести к ещё большему сокращению производства в будущем. Одновременно в мире увеличивается спрос на растворимый кофе и кофемашины, а кафе стали восстанавливаться после пандемии и принимают всё больше гостей.

Морозы, охватившие Бразилию на неделе с 20 по 25 июля, повредили большую часть полей в основном бразильском «кофейном поясе». Кофейные деревья очень чувствительны к холодам, морозы могут погубить посадки. С момента посадки до плодоношения кофейного дерева проходит около трёх лет. По оценкам бразильских властей, прошедшие заморозки затронули от 150 000 до 200 000 гектаров кофейных плантаций, или 11% от общей площади посевов арабики в стране.

В мае «Секрет» рассказывал, что биржевые цены на кофе взлетели до максимума за четыре с половиной года. Тогда на стоимости сказалась засушливая погода. В преддверии надвигающегося дефицита местные фермеры стремились пересмотреть цены по ранее согласованным контрактам с экспортёрами и трейдерами в пользу их увеличения.

Алексей Терёшин

На двух предприятиях «Роскосмоса» вскрылись миллионные хищения
Первые в истории: фантастическая победа наших гимнасток в Токио
«Ужасный результат»: в США шокированы поражением гимнасток
В России хотят учредить новый праздник
Путин связал рост цен с действиями США
Пять партий поддержали инициативу «ЕР» о безопасных выборах
Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Hi-Tech
Google Chrome получил инструмент для создания скриншотов и поддержку Google Lens Новые полезные функции
Горячие темы на Авто
Обложили 333
всё та же. 220
Есть ли среди курильчан те, кто в августе планирует съездить на море, но ещё не сделал прививку? 105
БДСМ по Кузбасски 105
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 722
Опека=развод. Наболело. 607
Снова я... просто мысли в слух 547
Бюджет 539
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь