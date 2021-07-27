Кофе подорожал до максимума с 2014 года

Стоимость сентябрьских фьючерсов на арабику в ходе торгов 26 июля превысила $2 за фунт (450 г). Это случилось впервые с октября 2014 года, сообщил портал Trading Economics. На максимуме фьючерс стоил $2,15, отметил Reuters.
Кофе сорта арабика сильно растёт в цене, поскольку в бразильских штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайсе заморозки оказались сильнее, чем ожидалось, и это может привести к ещё большему сокращению производства в будущем. Одновременно в мире увеличивается спрос на растворимый кофе и кофемашины, а кафе стали восстанавливаться после пандемии и принимают всё больше гостей.
Морозы, охватившие Бразилию на неделе с 20 по 25 июля, повредили большую часть полей в основном бразильском «кофейном поясе». Кофейные деревья очень чувствительны к холодам, морозы могут погубить посадки. С момента посадки до плодоношения кофейного дерева проходит около трёх лет. По оценкам бразильских властей, прошедшие заморозки затронули от 150 000 до 200 000 гектаров кофейных плантаций, или 11% от общей площади посевов арабики в стране.
В мае «Секрет» рассказывал, что биржевые цены на кофе взлетели до максимума за четыре с половиной года. Тогда на стоимости сказалась засушливая погода. В преддверии надвигающегося дефицита местные фермеры стремились пересмотреть цены по ранее согласованным контрактам с экспортёрами и трейдерами в пользу их увеличения.