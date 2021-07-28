01:46 (мск), источник: Известия
В России назвали самые экономически устойчивые субъекты
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Рейтинг
Согласно его тексту, исследование базируется на четырех самостоятельных рейтингах, а также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта.
Всего в рейтинге было выделено 30 позиций, однако часть из них поделили сразу несколько регионов,
Замыкают исследование Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.