05:00 (мск), источник: Известия
Бизнес выступил против контроля за упаковкой товаров
Предложение Минприроды регистрировать все поступающие на рынок товары в государственной системе учета (ГИС) может противоречить нормам ВТО. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме в ведомство (есть у «Известий»). Ранее Минприроды разработало законопроект, предполагавший запрет торговли товарами, сведения о которых не будут зафиксированы в ГИС. Представители министерства поясняли, что мера позволит контролировать количество упаковки на рынке и ее утилизацию.