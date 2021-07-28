11:20 (мск), источник: ТАСС
S7 Group создаст лоукостер
Он будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел.
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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом в ходе
«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — сказала она.
Лоукостер S7 Group будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел, добавила Филева. Как ожидается, он начнет полеты в июле 2022 года.
По словам Филевой, это будет отдельная компания с другой
S7 Group оценивает инвестиции в новый лоукостер до 2,5−3 млрд рублей, это полностью собственные инвестиции, окупиться проект должен за четыре года.
S7 Group рассматривает возможность полетов новой компании между регионами РФ и странами СНГ, отметила Филева.
Кроме того, по ее словам, S7 Group ведет переговоры с аэропортами для составления финальной маршрутной сети лоукостера, туда могут войти Казань, Новосибирск, Челябинск.